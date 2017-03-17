Galatasaray Türkiye’nin Chelsea’si olacak

Galatasaray'ın Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor, Juventus’ta 5 yıl birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşı Antonio Conte’nin, 3’lü savunma ile Chelsea’de yakaladığı başarıyı sarı-kırmızılılara taşıyacak.

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları Trabzonspor maçının ardından start alacak. Liglere verilecek milli arayla birlikte Teknik Direktör Igor Tudor, yönetime takımla ve gelecek sezon yapılacak transferlerle ilgili detaylı bir rapor sunacak. Hırvat çalıştırıcı gelecek yıl için çok sıkı bir takım oluşturmayı planlıyor. Hedefte ise Juventus'ta forma giydiği dönemden arkadaşı olan Antonio Conte'nin çalıştırdığı Chelsea var.

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OYUNCU İSTEYECEK

İngiliz devi gibi sarı-kırmızılıları 3'lü savunma oynatarak zirveye taşımak isteyen Tudor, şampiyonluğun temellerini atacak. Conte'den bazı oyuncuların kiralanmasını istemeye hazırlanan Hırvat çalıştırıcı, koşan, mücadele eden ve rakibi ısıran bir takım yaratacak. Geçen sezon 10. olan Chelsea, Conte'nin anlayışı ile bu sezon zirveye ambargo koydu. Tudor'un hedefi de Türkiye'ye ambargo koyan bir Galatasaray…