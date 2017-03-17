‘Galatasaray’ın başına Fatih Terim geçer’

Galatasaray’ın eski futbolcusu Mustafa Sarp, Dursun Özbek yönetiminin Galatasaray vizyonunda olmadığını belirterek, “Bu yönetim değişir ve yeni sezonda yeni yönetimle birlikte Fatih Terim Galatasaray’ın başına geçer” dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen spor söyleşisine katılan Galatasaray'ın eski oyuncularından Mustafa Sarp, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mustafa Sarp, eski takım arkadaşı Sabri Sarıoğlu'na destek vererek, “Sabri, Galatasaray ile özdeşleşmiş bir isim. Normal bir futbolcu muamelesi görmemeli. Galatasaray o kadar transfer yaptı ama Sabri'nin yerini dolduramadı. Yeni sezonda yerine bir isim alınıp Sabri'de bir alternatif olarak takımda kalmalı” ifadelerini kullandı.

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Galatasaraylı eski futbolcu, Fenerbahçe'deki teknik adam sorununa da değinerek, “Aykut Kocaman, Konyaspor yönetimine yeni sezon için net yanıt vermedi. Kamuoyuna yansıyan haberler ve benimde aldığım duyumlar doğrultusunda Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin yeni hocası olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

“Medipol Başakşehir şampiyon olur”

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Mustafa Sarp, favorisinin Medipol Başakşehir olduğunu söyledi. Sarp, siyah-beyazlıların Avrupa'da yoluna devam etmesinin bir dezavantaj olduğunu vurgulayarak, “Beşiktaş'ın Olympiakos'u geçip UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi şampiyonluk yarışı için dezavantaj olur. Eğer Beşiktaş, Avrupa'da devam ederse lige konsantre olmakta zorlanacak. Bu da Medipol Başakşehir'in lehine bir durum olacaktır” şeklinde konuştu.