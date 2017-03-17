Galatasaray’ın Trabzon kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın 18 kişilik Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli olurken, sakatlıkları devam eden Aurelien Chedjou, Hakan Balta ile Eren Derdiyok yer almadı.

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bugün saat 15.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Trabzon'a hareket ederek bu kentte kampa girecek.

`Galatasaray'ın başına Fatih Terim geçer` Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Sarp, Dursun Özbek yönetiminin Galatasaray vizyonunda olmadığını belirterek, “Bu yönetim değişir ve yeni sezonda yeni yönetimle birlikte Fatih Terim Galatasaray'ın başına geçer” dedi. İlgili Haberi Oku

Teknik Direktör Igor Tudor tarafından belirlenen 18 kişilik kadroda sakatlıkları süren Chedjou, Hakan Balta ile Eren Derdiyok yer almadı. Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

“Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.”