Güntekin Onay: Ellerim terledi ya maçı izlerken…

NTV Spor Yorumcusu Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Olympiakos 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş – Olympiakos maçını değerlendiren Güntekin Onay, “Beşiktaş taraftarları son dakikalarda maçı rahat izlediyse burada sonda giren Gökhan İnler’le birlikte 13 Kartal yürekliye de tebrikler, birini dışarda bırakıyorum. Ancak Talisca ve Babel’e ayrı bir parantez açıyorum. Kritik anlarda, kritik yerlerde sahneye çıktılar. Gerçekten çok iyi mücadele etti Beşiktaş. Bu kadar uzun süre 10 kişi oynayarak kazanılmış galibiyet müthiş bir başarı. Olympiakos kendi liginde sürekli ofansif oynayan bir takım. Savunma yapamayacağını maçtan önce söylemiştik” dedi.

İşte Güntekin Onay’ın açıklamalarından satır başları;

“İnanılır gibi değil. Beşiktaş çok üstün başladı. Seyirci ayakta, top oynuyorsun, Atina’da izleyenler 2-0’dan sonra televizyonu kapatmışlardır. Gereksiz yere rölantiye alındı ve gereksiz bir gol attılar. 2-2’ye rakip tur atlıyor bunlar olabilir ama Aboubakar’ın sorumsuzluğu geldi. Tur çok kolay geçilecekti ama biraz zora girdi.

Aboubakar formdasın, formayı almışsın golünü atmışsın daha ne istiyorsun. Ama bütün arkadaşların, benim ellerim terledi ya maçı izlerken böyle bir şey olabilir mi? Beşiktaş bir gol yese demoralize olur ama Beşiktaşlı oyuncular Aboubakar’ın sorumsuzluğu kapatabilmek için çok çabaladılar.

Babel ve Talisca’ya ayrı parantez atmak gerekiyor. 13 Kartal yürekliye teşekkürler bir tanesini dışarıda bırakıyorum malesef… Kırmızı kart olmasa Beşiktaş bu kadar zorlanmadan tur atlardı. 3-1 olmasa son dakikalar geçmezdi.

Maç öncesinde de konuştuk ve planı tuttu. Kapandılar, topun arkasında kalalım biz savunalım dediler. Onların planını alt üst eden 22. dakikada maçın 2-0 olmasıydı. Ben bunu anlamıyorum. Rakibinden güçlüysen devam et 3-0, 4-0 yap umutlandırma…

Aboubakar’ın saçma sapan anlamsız kırmızı kartı sonrasında oyun bambaşka bir yere gitti. Şenol Güneş kırmızı kart sonrasında bekledi. Rakibin ve takımının vereceği reaksiyonu gözlemledi.”