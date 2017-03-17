Hüseyin Eroğlu: İyi futbol oynamadık

Samsunspor’a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, çok pas hatası yaptıklarını kaydederek, “Bugün iyi futbol oynayamadık” diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u konuk eden Altınordu, rakibine 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade ederek, “Rakip buna izin vermedi. Çok pas hatası yapınca rakip avantaj sağladı. Hücum bölgesinde reaksiyon veremedik. Önde yaptığımız baskı sonucu birkaç pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. İkinci yarıya daha etkili başladık. Kenardan getirdiğimiz pozisyonlarda gole yaklaştık. İyi oynarken savunmada kaptırdığımız topla kalemizde golü gördük. 1-0'dan sonra oyunu bırakmadık. 2-0 olunca biraz daha yüklenmeye başladık ama bugün iyi futbol oynayamadık” dedi.

Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyleyen Eroğlu, ilk maçla birlikte çıkışa geçmek istediklerini belirtti.