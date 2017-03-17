İrfan Başaran’dan ilginç tespit

Evkur Yeni Malatyasporlu orta saha oyuncusu İrfan Başaran, "Yeni Malatyaspor gibi büyük bir camianın bir lobisi filan olduğunu zaten düşünmüyorum" dedi.

Yeni Malatyasporlu futbolcu İrfan Başaran’dan ilginç tespit… Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına konuşan İrfan Başaran, takımın son durumu ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şampiyon olacaklarına inandıklarını belirten Başaran, “Şampiyon olacağımıza artık camia olarak inanmaya başladık. Sezon bittiğinde inşallah herkes bunu görecek. Yeni Malatyaspor’da 3. yılımda 2. şampiyonluğumu burada yaşamak istiyorum. Benim için daha mutluluk verici bir hadise olacak. Çünkü bu kadar büyük bir camiada 2 sene üst üstte şampiyonluk yaşamak herkese nasip olmaz. Bu yüzden burada, Yeni Malatyaspor’da olduğum için çok mutluyum. Takım içerisinde çok iyi arkadaşlığımız var. Herkes iyi niyetli, gol atmak veya attırmak çok önemli. Ama kimin iyi kimin kötü oynadığından ziyade maç bittiğinde kazandığımızda herkes aynı mutluluğu yaşayabiliyor. Artık çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

“Böyle bir camianın lobisi olduğunu düşünmüyorum'

Geçen hafta Şanlıurfaspor maçında ceza sahasın içerisinde rakip futbolcu tarafından çekilmesi ve verilen penaltı hakkında konuşulanlara cevap veren Başaran, “Beni tanıyanlar çok iyi bilir, hiç kimsenin emeğiyle oynamam. Sonuçta herkes alnının teriyle ailesine ekmek parası götürüyor. Allah şahit, ben penaltı yapmak için ceza sahası içerisine gitmedim. Kendimi topa müdahale edebilmek için öne attığımda arkamdan bir müdahale oldu ve beni çektiler. Öte yandan maç özetlerimiz verildiğinde bunlar tartışılıyor. Üstelik Yeni Malatyaspor gibi büyük bir camianın bir lobisi falan olduğunu zaten düşünmüyorum. Bizim bu güne kadar birçok maçta lehimize verilmeyen kararlar oldu. Yani bu şekilde gündeme gelmek bence çok anlamsız. Biraz daha saygı duyulması gereken bir camiayız. Aslında saygı duysalar da duymasalar da biz şampiyon olduktan sonra önemli değil” ifadelerini kullandı.