Kadıköy’de ‘Kocaman’ buluşma!

Yeni sezonda Dick Advocaat’ın yerine göreve gelmesine kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman, Fenerbahçe taraftarlarının karşısına çıkacak. 2013’ten beri Fenerbahçe’den ayrı kalan Kocaman, Kanarya’ya son kez rakip olacak.

Ligde bugün, haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma, sezon sonunda Fenerbahçe'deki görevinin sonlanmasına kesin gözüyle bakılan Teknik Direktör Dirk Advocaat'ın yerine gelecek isim olan Aykut Kocaman için farklı bir anlam taşıyor. Atiker Konyaspor’un başında Kanarya'ya karşı son kez rakip olacak olan Aykut Kocaman, 2013 yılından beri Fener'den ayrı durumda…

Fırat Aydınus, Fenerbahçeli yıldızları geride bıraktı! Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçı öncesi ortaya çıkan bir istatistik büyük şaşkınlık yarattı. Sarı-Lacivertliler'de Hollandalı yıldız Robin van Persie'nin karşılaşmada forma giyememesi halinde maçın hakemi Fırat Aydınus, Kadıköy'deki müsabakalar göz önüne alındığında Van Persie'den daha uzun süre sahada kalmış olacak. İlgili Haberi Oku

Sarı-lacivertli taraftarların, Aykut Kocaman'a bir sürpriz hazırlığında olduğu öğrenildi. Tribünler, Fenerbahçe formasıyla attığı gollerin yanı sıra teknik direktörlük döneminde takıma şampiyonluk da kazandıran Kocaman lehine tezahürat yapacak. Başkan Aziz Yıldırım ile geçen hafta özel bir görüşme gerçekleştiren Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın, gelecek sezon için hazırlıklar yaptığı da ifade edilmişti.