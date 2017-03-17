Kadıköy’de ‘Kocaman’ buluşma!

Ligde bugün, haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma, sezon sonunda Fenerbahçe'deki görevinin sonlanmasına kesin gözüyle bakılan Teknik Direktör Dirk Advocaat'ın yerine gelecek isim olan Aykut Kocaman için farklı bir anlam taşıyor. Atiker Konyaspor’un başında Kanarya'ya karşı son kez rakip olacak olan Aykut Kocaman, 2013 yılından beri Fener'den ayrı durumda…
Sarı-lacivertli taraftarların, Aykut Kocaman'a bir sürpriz hazırlığında olduğu öğrenildi. Tribünler, Fenerbahçe formasıyla attığı gollerin yanı sıra teknik direktörlük döneminde takıma şampiyonluk da kazandıran Kocaman lehine tezahürat yapacak. Başkan Aziz Yıldırım ile geçen hafta özel bir görüşme gerçekleştiren Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın, gelecek sezon için hazırlıklar yaptığı da ifade edilmişti.