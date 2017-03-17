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KONYASPOR
17 Mart 2017 20:01
FENERBAHÇE
1 - 2
ATİKER KONYASPOR
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Konyaspor golü attı, Kadıköy’de tribünler karıştı

Atiker Konyaspor karşısında takımlarını destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, durum 1-1 olduktan sonra desteğini arttırdı. Ancak Fenerbahçe’nin golünün hemen ardından Bajic skoru 2-1 yapınca tribünler de birbirine girdi.
21:1717 Mart 2017
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Konyaspor golü attı, Kadıköy’de tribünler karıştı

Atiker Konyaspor karşısında maça tutuk başlayan Fenerbahçe, 17. dakikada Bajic'in golüyle geriye düşmesine karşın taraftarının da desteğiyle 21. dakikada Skrtel ile eşitliği yakalamayı başardı.

Ancak bu golden 1 dakika sonra Mehmet Topal'ın hatasını affetmeyen Bajic, takımını tekrar öne geçirince tribünler takımı protesto etmeye başladı. Bu sırada tribünlerdeki bazı taraftarlar da birbirlerine tepki gösterdi. Konyaspor kale arkasında bulunan tribünde ise arbede yaşandı. Güvenlik güçleri bazı taraftarları stat dışına çıkardı.

Etiketler
atiker konyaspor Bajic Fenerbahçe spor toto süper lig
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