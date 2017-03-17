Konyaspor’a Galatasaraylı yönetici

Konyaspor’un Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna seçilen Mehmet Ali Gökhan’ın Galatasaray taraftarı olduğu ortaya çıktı.

Konyaspor’da Olağan Genel Kurul gerçekleştirildi. Tek listenin yer aldığı kongrede oy birliğiyle mevcut başkan Ahmet Şan'ın listesi yeniden seçildi. Geçen dönem yönetimde yer alan Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Oral, Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz ve Basın Sözcüsü Erhan Gökmen ile Osman Dağ, Hüseyin Polat, Hasan Ali Ünlü, Ömer Demirhan ve Tayfun Yenikaynak ise yeni listede yer almadı.

Yönetim Kurulu listesinde bulunan Avukat Mehmet Ali Gökhan'ın Galatasaray taraftarı olduğu sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Mehmet Ali Gökhan'ın sarı-kırmızılı kaşkol ve şapka ile İstanbul'da takımının maçlarını izlerken çektirdiği fotoğraflar Konyaspor taraftarlarınca kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Yeni yöneticinin sosyal medya hesabında spor bölümünde ‘ultrAslan Karatay Üniversitesi'ni beğendiği de görüldü.