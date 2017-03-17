Küllerinden doğdu

Pire’de 1-1'lik skorun ardından Beşiktaş evinde 24 Mayıs İsveç'te oynanacak final yolunda büyük bir adım atmak için sahaya çıktı. Kayserispor'a karşı cezalı oldukları için oynayamayan Quaresma ve Gökhan Gönül bu maçta sahada yerlerini aldı. Alıştığımız Beşiktaş 11'inde ki tek farklılık ise sakatlığı bulunan Marcelo'nun yerine Tosic'in yanında Mitrovic'in başlaması oldu.

Her zaman olduğu gibi Beşiktaş taraftarı görevinin başındaydı. Maça istekli başlayan Beşiktaş, her hattı ile gol aramaya başladı. Orta sahada Oğuzhan'ın kaptığı topla başlayan atak Talisca'nın ortası ve Abaoubakar'ın kafa vuruşuyla gol oldu. Yediği gole tepki veren ve beraberlik golünü aramaya başlayan Olympiakos, Beşiktaş'ın yakaladığı ilk kontra atakta Quaresma'nın taşıdığı topa ve Babel'in vuruşuna engel olamadı. Cılız Olympiakos ataklarından birinde Adriano'ya çarpan topun ağlara gitmesi soğuk duş etkisine neden oldu. Abaobakar'ın luzumsuz hareketinin ardından gördüğü kırmızı kart ile herkesin başından kaynar sular döküldü.

İkinci yarı eksik takımı tamamlamak taraftara kalmıştı. Yunan ekibi Beşiktaş'ın eksikliğinden moral bularak adeta yeniden dirildi. Artık Beşiktaş'ın maçı tutması gerektiği gerilim dakikaları başlamıştı. Sarı kart gören Oğuzhan'ın yerine giren Necip ile orta sahanın direnci arttı. “Aboubakar sen yoksan da ben ikimizin yerine de buradayım” diyen Babel topu kırarcasına yaptığı vuruşla Kartal'ı 3-1 öne geçirerek herkesi rahatlattı. Bu gol son 15 dakika kala Olympiakos'un paniklemesine neden oldu. Fişi çekmek Talisca'nın asistinde Cenk Tosun'a kaldı. Beşiktaş, yıllar sonra çeyrek finale adını yazdırırken, Güneş ve öğrencilerine bu gururu yaşamak kaldı.