L’Equipe: Lyon için daha kötü bir kura imkansızdı

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Lyon'un Beşiktaş ile eşleşmesini değerlendirdi.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmalarında Beşiktaş ile eşleşen Lyon için ünlü spor gazetesi L’Equipe “Bundan daha kötüsü çok zor yapılırdı” dedi. Rövanş maçının bir cehennem ambiansında oynanacağını yazan L’Equipe “Lyon için daha kötü bir kura imkansızdı” yorumunu yaptı.

Beşiktaş ile Lyon’un ilk kez bir Avrupa Kupası maçında karşılaşacaklarını yazan gazetenin internet sitesi 2009 yazında Lyon ile Beşiktaş’ın bir dostluk maçı yaptıklarını ve mücadelenin 1-1 bittiğini hatırlattı.

TRABZONSPOR VE DENİZLİSPOR, LYON’U ELEMİŞTİ

Olympique Lyon’un daha önce iki Türk takımı tarafından Avrupa Kupası’nda yarışın dışına itildiğini aktaran Equipe, Trabzonspor ve Denizlispor’un Lyon’u elediğini paylaştı.

FENERBAHÇE’Yİ RAHAT GEÇTİLER

Fenerbahçe ile ise Şampiyonlar Ligi grup maçlarında 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında karşılaşıldığını da aktaran Fransız Medyası o maçlarda “Fenerbahçe’ye Lyon kanunlarının” uygulandığını yazdı.