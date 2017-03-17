Lyon cephesi Beşiktaş’ın zorluğunu biliyor!

Lyon Başkan Danışmanı Bernard Lacombe, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Beşiktaş ile eşleşmeleri sonrası Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Fransa Milli Takımı’nın Tigana-Giresse-Platini’den oluşan efsane üçlüsünün 1984 yılında Avrupa Şampiyonu olan kadrosunda yer alan Bernard Lacombe, Beşiktaş’la eşleşmelerini, “Rakibimizi ve Türk futbolunu çok iyi biliyoruz” açıklamasını yaptı. Halen O.Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas’ın danışmanlığını yapan Lacombe Nyon’daki kura çekiminden sonra şöyle konuştu:

“Türk futbolunu çok iyi biliyoruz. Beşiktaş çok iyi bir takım. Çok ateşli bir taraftarı var. Bizi orada çok değişik bir atmosfer bekliyor olacak. Bizim için zor bir kura oldu, ne olacağını şimdiden söylemek çok zor. Daha maçlara 3 hafta var bakalım o zaman her iki takımın fiziksel ve psikolojik durumu nasıl olacak göreceğiz.”

SIRADIŞI BİR BAŞKAN JEAN-MİCHEL AULAS KİMDİR?

1949 doğumlu iş adamı ve yönetici olan O.Lyon’un Başkanı Jean Michel Aulas CEGID şirketinin kurucusu ve CEO’luğunu yapıyor. 1987 yılından beri Lyon’un hem sahibi ve başkanı. 2008 yılının Ocak ayında dağılan G-14’nin son prestijli başkanı oldu. Aynı zamanda Avrupa Kulüpler Birliği’nin kurucusu takımlarından olan Lyon’u müthiş bir başarıya ulaştırdı.

NEREDEN NEREYE

15 Haziran 1987 tarihinde Aulas, Olympique Lyonnais kulübünün başına geçti ve kulübünü bir üst lig olan Ligue 1’e çıkarmak için çeşitli yatırımlar yaptı. Aulas oldukça hırslı başlamıştı ve istekli projeleri, düşünceleri vardı. Lyon’u şampiyon yapıp Avrupa takımı olması için tasarladı. Daha sonra kulübün borçlarını temizledi, Aulas yirmi yılda kulübün idaresini, finansını yeniden organize etti. İkinci lig takımını dünyanın en zengin takımlarından biri haline getirdi. Aulas’ın liderliği altında, Lyon Ligue 2 şampiyonu olduktan sonra tam 7 kez Ligue 1 şampiyonu olarak Ligue 1 rekoru kırdı. Lyon ayrıca Fransa Kupası ve Fransa Lig Kupasını’da kazandı. Bununla beraber tam yedi kez Fransa Süper Kupası’nı kazandı. Aulas’ın liderliğindeki Lyon, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde on bir kez sahne aldı, kulübü ayrıca 2009/10 sezonunda Avrupa Kupaları tarihinde en başarılı sezonunu geçirerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynayarak ve yarı finalde de Bayern Münih’e elenerek kupaya veda etti.

EN İDDİALI TAKIMI KURDU

Fransa Futbolunda iddialı bir takım kurduktan sonra, Aulas kendine yeni bir taktik üretti ki amacı Ligue 1’in en iyi oyuncularını kendi takımına kazandırmaktı. Ardından kulüpte başarılı bir performans ile oldukça sivrildi, oyuncularını yurt dışındaki takımlara fahiş fiyatla satacaktı. Onun bu karmaşık tarzı transfer görüşmelerinde işe yaradı ve bu oyuncularından bazıları Michael Essien, Mahamadou Diarra, Karim Benzema, Florent Malouda, Éric Abidal satıldı. Kulüp şu anda OL Groupe adı altında Avrupa Menkul Kıymetler Borsası’nda faaliyet gösteriyor.