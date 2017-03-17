Lyon çeyrek finale nasıl geldi?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final'deki rakibi Lyon, bir önceki turda İtalyan ekibi Roma'yı eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

Fransız ekibi Lyon’un çeyrek final yürüyüşü, tıpkı Beşiktaş gibi Şampiyonlar Ligi’nden başladı. Devre Ligi H Grubu’nda Juventus ve Sevilla’nın gerisinde kalan Lyon, 8 puan toplayarak Dinamo Zagreb’in üzerinde grubu 3. sırada tamamladı. Dinamo Zagreb’i sahasında 3-0 mağlup ederek grup maçlarına başlayan Lyon, ardından Sevilla deplasmanında 1-0 ve sahasında Juventus’a yine aynı sonuçla 1-0 mağlup oldu. İkinci maçlara Juventus deplasmanında çıkan Lyon, 1-1 beraberlikle sahadan ayrılırken, Dinamo Zagreb’i deplasmanda 1-0 yendi. Lyon, gruptaki son maçında ise Sevilla ile 0-0 berabere kaldı.

H Grubu’nda Juventus ve Sevilla ile oynadığı maçlarda kazanamayan Lyon, gruptaki 2 galibiyetini de Dinamo Zagreb’ten almıştı.

2 MAÇTA 11 GOL ATTI

Şampiyonlar Ligi’nin ardından UEFA Avrupa Ligi’nde boy gösteren Lyon, Son 32 Turu’nda adeta gol rekoru kırarak Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’ı saf dışı bıraktı. İlk maçta rakibini deplasmanda 4-1 yenen Lyon, sahasındaki mücadelede ise Alkmaar’ı 7-1’le geçip Roma’nın rakibi oldu. Son 16 Turu’nda Roma’yı taraftarı önünde 4-2 mağlup eden Fransız temsilcisi, ikinci maçı 2-1 kaybetmesine karşın turu geçmeyi başardı.