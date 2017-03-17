Lyon’un Türk takımlarına karşı performansı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Beşiktaş'la eşleyen Lyon, bugüne kadar 3 Türk takımıyla karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakibi olan Lyon, ilk olarak 1991-92 sezonunda Trabzonspor ile UEFA Kupası’nda karşılaştı. Bordo-mavililer, Fransız ekibini deplasmanda 4-3, Avni Aker Stadyumu’nda da 4-1 mağlup ederek saf dışı bırakmıştı.

Lyon 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası’nda bu kez Denizlispor ile eşleşti. Denizli’de oynanan ilk maç 0-0 sonuçlanırken, Denizlispor, deplasmanda Lyon’u 1-0 mağlup ederek tur atlamıştı.

Fransız temsilcisi, Fenerbahçe ile de Şampiyonlar Ligi’nde iki sezon karşılaştı. 2001-2002 sezonunda F Grubu’nda yer alan iki takım arasında oynanan mücadelelerde Lyon, Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 mağlup ederken, evinde ise 3-1 yenmişti. İki takım 2004-2005 sezonunda bir kez daha Şampiyonlar Ligi’nde aynı grubu düştü. Fransız temsilcisi bu maçlarda da rakibini 3-1 ve 4-2 mağlup etmişti.