Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Alanya’da ‘Hollanda’ temennisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'un yeni tesis projesi protokol imza töreninde, “Gelecek sene de inşallah Avrupa kupalarına gider rakip olarak da bir Hollanda takımı çıkar” dedi.

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor’un yeni tesis projesinin protokol imza töreni, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel katıldı.

Antalyaspor'a benzer bir tesis olacağını söyleyen Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'e çok teşekkür ediyorum. Alanyaspor ligde kalma mücadelesi veriyor ama bazı şeylerde desteğe ihtiyacımız var” dedi.

Türel: “Daha iyi tesisi Alanyaspor’a yapacağız”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ise, “Alanyaspor'un Süper Lig'e çıktığı günü dün gibi hatırlıyorum. Futbolda skorun tesis olmadan yapılamayacağını biliyoruz. Antalyaspor'un tesisini açtık. O tesis Avrupa'nın en iyi tesisi olacak demiştik. İşte şimdi bunun daha iyisini Alanya'ya yapacağız. Alanya’ya hem Büyükşehirle hem de Alanya Belediyesi ile çok daha iyi hizmet imkanı buluyoruz. İnşallah en fazla bir iki sene içinde hep beraber bu tesisi kazandırmaktan onur duyacağız. Sporda kalıcı başarı ancak, tesisleşmeyle olur. Bugün atacağımız bu imza Alanyaspor’un geleceğine atılan bir imzadır. Alanyaspor'un bu tesislerle başarıları daim olsun” diye konuştu.Alanyaspor’a yapılacak olan tesisi anlatan sinevizyonun sunulmasının ardından tekrar konuşan Türel, “Bu hizmetler kolay olmuyor. Bu tesisin yapılacağı alan bir meraydı. Bu alanın hazineye tahsisi vardı. Bakan Çavuşoğlu bizim tıkandığımız yerde yardımımıza koşuyor. Bakan Çavuşoğlu, Tarım Bakanını öyle bir markaja aldı ki. Tarım Bakanı bu tesisle ilgili talimatı Rusya'dan verdi” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: “Gelecek sene de inşallah Avrupa kupalarına gider”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “Bunlar hayal gibi projeler, 6 sene önce Alanyaspor iflas etmiş bir kulüptü. İkinci ligdeydi. 8 milyon TL'nin üzerinde tespit edilmiş borcu vardı, daha sonra başka borçlar da çıktı. Biz bir seferberlik ilan ettik. Borçların yüzde 90'ını kapattık. Önce PTT birinci ligine çıktı. Mütevazi bir kadroyla süper lige çıktı. Karakterli bir takım fedakarca emek sarf etti. Ardından süper lige çıktık. Yani uçurumun kenarından çıktık. İnşallah ligde kalır. Gelecek sene de inşallah Avrupa kupalarına gider. Bir Hollanda takımı çıkar. Onların da rengi portakal. Kim yener sahada görürüz” dedi.

“Centilmenliği elden bırakmayacağız”

Alanyaspor Teknik Direktörlüğüne Saffet Susic'in gelmesinin ardından takıma güven geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Aramızda dünyaca ünlü Vagner Love gibi oyuncular var. Böyle karakterli oyuncular olunca takımda da istikrar olur. Bazıları Antalya'ya 2 takım fazla diyorlar. Alanya ve Antalyaspor eskiden birbirine düşmandı. Biz geldik iki takımın taraftarını maçlara göndermeye çalıştık. Menderes Başkan Antalya'ya çok güzel bir tesis kazandırdı. Bırakın böyle tesislerin olduğu yerde 2 takım olsun. Centilmenliği de elden bırakmayacağız. İyi maçlar oldukça da karşılaşmaları izlemeye gelen sayısı artıyor” diye konuştu.

Alanyaspor’un yeni tesis projesi

Mahmutlar bölgesinde 123 bin metrekarelik bir alana yapılacak tesiste konaklama ve yönetim binaları, tenis kortu, 3 çim antrenman sahası, bir tribünlü saha ve spor salonu yer alacak.

Yönetim binasında idari ofislerin yanı sıra Alanyaspor Müzesi ve Alanyaspor Store da yer alacak. Konaklama binasında ise futbolcu ve teknik heyet yatak odalarının yanı sıra SPA, havuz, fitness salonu yer alacak.

Konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, protokolü birlikte imzaladı. Bakan Çavuşoğlu, tören sonrası teknik heyet ve futbolcularla bir süre sohbet etti. Brezilyalı forvet Vagner Love ise Bakan Çavuşoğlu ile öz çekim yaptı.