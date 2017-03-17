Minik Kayra’nın Moussa Sow hayali gerçekleşti

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan ve genetik rahatsızlığı bulunan 8 yaşındaki Kayra Tütüncü, hayranı olduğu Fenerbahçe’nin Senegalli golcü oyuncusu Moussa Sow ile buluştu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, “8 yaşındaki Kayra Tütüncü, Senegalli golcü oyuncu Moussa Sow'un davetlisi olarak İstanbul'a geldi. Moussa Sow hayranı olan minik taraftarımız, Can Bartu Tesislerimizde Senegalli oyuncu ile bir araya geldi. Takımımızın antrenmanı öncesi tesislerimize gelen Kayra Tütüncü, antrenmanı izleyip Moussa Sow ile de sohbet etme fırsatı buldu. Sow ayrıca hayranına imzalı forma ve imzalı top hediye etti” denildi.

Aynı zamanda Kayra'nın hastalığı hakkında bilgiler alan Moussa Sow, “Sosyal medyada mesajını gördüğümde kalpten etkilenmiştim. Onu burada görmek benim için de çok büyük mutluluk. Kendisine biraz da güç vermek istedim. Burada benimle birlikte diğer oyuncuları da görme şansı oldu. Başka arkadaşlarımızda bu tür davetlerde bulunsunlar; çünkü küçük kardeşlerimiz, oyuncularla bir arada olmaktan dolayı mutlu oluyorlar. Yarın da inşallah alacağımız galibiyetiyle Kayra daha mutlu olacak” şeklinde konuştu.

Sow hayranı Kayra'nın Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak lig maçında tribündeki yerini alacağı bildirildi.