Moussa Sow’dan maç sonunda özeleştiri

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Sarı lacivertli takımın Senegalli oyuncusu Sow, maçtan sonra özeleştiri ve itirafta bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasının açılış maçında Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor Kadıköy’de karşı karşıya geldi.Mücadele konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan sonra Fenerbahçeli futbolcu Moussa Sow, önemli açıklamalarda bulundu.

Senegalli oyuncu, “3 puan kaybettik her şeyden önce. Bizim için ağır bir kayıp olduğunu söyleyebilirim. Rakibimiz çok erken öne geçti. Biz de cevap verdik. Ama hemen ardından 2. golü yedik. Konsatrasyon eksiğimiz var. Fenerbahçe için zor bir yıl oluyor. Biz Fenerbahçe takımıyız. Toparlanmamız lazım. Böyle olmaz! Daha önceki sezonları hatırlıyorum. Biz Kadıköy’de zor yenilen bir takımdık. Bugünlere geldik. Agresif oynadık. Stadımız tıklım tıklım doluyordu. Gerçekten zorlu bir sezon geçiriyoruz. Fenerbahçe’de bulunduğum ilk günden beri, en kötü sezonum. Türkiye Kupası sezonu kurtarabilir. Takım arkadaşlarıma yardımcı olacağım. Birlikte hareket edip önümüze bakmalıyız” ifadelerini kullandı.