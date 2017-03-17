Muharrem Usta: Galatasaray maçına 750 bilet kaldı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, kulübün Gençlik Geliştirme Merkezi tarafından organize edilen, 'Hayalim Bordo Mavi' adlı tiyatro gösterisini, ilköğretim okulu öğrencileriyle birlikte izledi.

Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi’ne gelen ilköğretim okulu öğrencilerini kapıda karşılayan Başkan Muharrem Usta, çocuklarla kısa süre sohbet etti. Minik öğrencilerin arasında tiyatro oyununu izleyen Usta, daha sonra kürsüye çıkarak konuştu.

Trabzonspor’u birlikte şampiyon olacağı günlere taşıyacaklarını ifade eden Başkan Usta, şunları söyledi:

“Çocuklar inanın bu tiyatroda sizden daha çok heyecanlandım. Duygulandım, hatta gözlerimden ufak ufak yaş geldi. Çünkü Trabzon çok önemli bir şehirdir. Trabzonspor sizin itici gücünüzdür. Trabzonspor başarılı olduğunda sizler daha güçlü olacaksınız. Sizler bu ülkeyi şekillendirecek olan geleceğimizsiniz. Ben de sizin gibi bu sıralardan geçtim. Bu şehirde, köyde ilkokul okudum. Benim hayalim doktor olmaktı, oldum. Kulak, burun, boğaz doktoru olmak istiyordum, oldum. Gençler, ülkemize katkı yapmak için çok çalışmalıyız. Hastaneler kurdum, sonra Trabzonspor’a başkan oldum. Trabzonspor başkanı olarak sorumluluklarım var. Birlikte bu takımı yeniden şampiyon olduğu günlere çevireceğiz. Sizden aldığımız güçle takımımızı yeniden şampiyonluklara taşıyacağız.”

‘FUTBOL SADECE FUTBOL DEĞİLDİR’

Trabzonspor’un futboldan daha öte bir kulüp olduğuna dikkat çeken Usta, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yarın Galatasaray ile maçımız var. 41 bin 461 kişilik stadımız var ve Galatasaray maçı öncesi biletler tükenmek üzere. Sadece 750 bilet kaldı. Yarın Trabzon’da büyük bir şölen var. Muhteşem bir stat, 41 bin kişilik taraftar arkamızda ve güvendiğimiz bir takım var. Bu taraftarların 10 bini şehir dışından geldi. Bu insanlar şehre ekonomik anlamda da katkı sağlayacak. Yani Trabzonspor sadece bir spor kulübü değil. Ayrıca şehrimize katkı sağlayan büyük bir camia. Trabzonspor futboldan daha öte bir kulüptür. Futbol da sadece futbol değildir. Bizi bugün buraya getiren bordo mavidir. Bordo maviyi ve Trabzonspor’u bugüne getirenlere, emek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Trabzonspor’a emek verip aramızdan ayrılanlara da, ‘Allah rahmet eylesin’ diyoruz. Futbol bir cazibedir. Ama biz futbolun yanında temel ahlaki ilkeleri konuştuk. Sporun Fair-Play dediğimiz biz ruhu var. Spor sayesinde burada konuştuğumuz temel ilkeleri sakın unutmayın. Unutursanız Bordo Maviye ihanet etmiş oluruz.”

Başkan Muharrem Usta, etkinlik sonunda minik öğrencilerle fotoğraf çektirdi, Trabzonspor futbol takımının posterini dağıttı.