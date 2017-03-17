Muharrem Usta’dan Galatasaray maçı yorumu

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, gelecek planlaması adına önemli bir süreç yaşadıklarını belirterek, Galatasaray maçının da bu süreçte oynayacakları karşılaşmalardan biri olduğunu söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, yaptığı açıklamada, bordo-mavili kulübü sağlam temeller üzerine oturtmak için çalıştıklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden beri yoğun ve sıkıntılı bir dönem yaşadık. Ligin ilk yarısında yaşadıklarımız herkes tarafından bilinen bir süreç. Ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yaptık. Destek olan ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor olarak gelecek sezon planlaması yapan ve bu doğrultuda hareket eden bir kulüp. Bu yolda alacağımız saha sonuçları da önemli bir rol oynayacaktır. Önümüzde Galatasaray maçı var. Taraftarlarımızın muhteşem desteğiyle yeni stadyumumuzda oynayacağımız bu önemli maçta galip gelen taraf olmak istiyoruz” dedi.

Trabzonspor yönetiminin `61` heyecanı Muharrem Usta başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte Trabzon'un plaka kodu olan 61'inci maçına çıkacak. İlgili Haberi Oku

Gelecek sezon planlaması adına önemli bir süreç yaşadıklarını belirten Usta, “Galatasaray maçı da yaşadığımız bu önemli süreçte oynayacağımız karşılaşmalardan biri. Fazla bir anlam yüklememek lazım. Gereğinden fazla anlam yüklendiğinde doğru sonuçların ortaya çıktığına inanmıyorum. Camiamız ve bizler için elbette önemli müsabaka ama biz planlarımızı bir maç üzerine yapmıyoruz. Galatasaray ile cumartesi günü oynayacağımız maç ne ilk ne de son maç olacak. Trabzonspor’un gelecek sezon zirvede olmasını sağlayacak kadronun inşasının temelleri için gayret ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Ersun Yanal rekor peşinde Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başına geldiği ilk dönemdeki 11 maçlık yenilmezlik serisini yakalamasının ardından gözünü rekora çevirdi. Yanal, Galatasaray maçını kaybetmemesi halinde bordo-mavili takımın başında 12 maç üst üste kaybetmeden geçireceği dönemi yaşayacak. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş'ı tebrik etti ince mesaj gönderdi

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, dün akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos’u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale kalan Beşiktaş'ı tebrik ederken, gelecek sezonla ilgili de ince bir mesaj gönderdi. Usta, kendisine ait sosyal medya hesabından, “Uzun ince yolun son virajına giren Beşiktaş camiasını tebrik ederim. Bu sene gidebileceğiniz kadar ilerleyin, seneye bizim 50. yılımız” ifadelerini kullandı.