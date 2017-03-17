Muharrem Usta’dan Galatasaray maçı yorumu

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, yaptığı açıklamada, bordo-mavili kulübü sağlam temeller üzerine oturtmak için çalıştıklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden beri yoğun ve sıkıntılı bir dönem yaşadık. Ligin ilk yarısında yaşadıklarımız herkes tarafından bilinen bir süreç. Ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yaptık. Destek olan ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor olarak gelecek sezon planlaması yapan ve bu doğrultuda hareket eden bir kulüp. Bu yolda alacağımız saha sonuçları da önemli bir rol oynayacaktır. Önümüzde Galatasaray maçı var. Taraftarlarımızın muhteşem desteğiyle yeni stadyumumuzda oynayacağımız bu önemli maçta galip gelen taraf olmak istiyoruz” dedi.
Gelecek sezon planlaması adına önemli bir süreç yaşadıklarını belirten Usta, “Galatasaray maçı da yaşadığımız bu önemli süreçte oynayacağımız karşılaşmalardan biri. Fazla bir anlam yüklememek lazım. Gereğinden fazla anlam yüklendiğinde doğru sonuçların ortaya çıktığına inanmıyorum. Camiamız ve bizler için elbette önemli müsabaka ama biz planlarımızı bir maç üzerine yapmıyoruz. Galatasaray ile cumartesi günü oynayacağımız maç ne ilk ne de son maç olacak. Trabzonspor’un gelecek sezon zirvede olmasını sağlayacak kadronun inşasının temelleri için gayret ediyoruz” açıklamasını yaptı.
Beşiktaş'ı tebrik etti ince mesaj gönderdi
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, dün akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos’u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale kalan Beşiktaş'ı tebrik ederken, gelecek sezonla ilgili de ince bir mesaj gönderdi. Usta, kendisine ait sosyal medya hesabından, “Uzun ince yolun son virajına giren Beşiktaş camiasını tebrik ederim. Bu sene gidebileceğiniz kadar ilerleyin, seneye bizim 50. yılımız” ifadelerini kullandı.