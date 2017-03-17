Ne yaptın Aboubakar!

Beşiktaş'ın Yunan ekibi Olympiakos ile oynadığı rövanşta Aboubakar, 39’da topsuz alanda Retsos’a yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart gördü. En az 2 maç ceza alacak olan yıldız futbolcu, çeyrek finalde forma giyemeyecek.

Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda, 1-1'in rövanşında Olympiakos'u konuk eden Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, maça damga vurdu. 10. dakikada attığı golle takımını öne geçiren Kamerunlu forvet, 39'da yaptığı hareket sonrasında ise Kara Kartal'ı 10 kişi bıraktı. Panagiotis Retsos'a topsuz alanda kafa atarak kırmızı kart gören yıldız futbolcu, en az 2 maç ceza alacak ve çeyrek finalde siyah-beyazlı formayı giyemeyecek.

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Afrika Kupası'ndan döndükten sonra performansıyla dikkat çeken Aboubakar, 10. dakikada fileleri havalandırarak Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki en erken golünü attı. Kamerunlu forvet, siyah-beyazlı formayla resmimaçlarda attığı 13 golün 6'sını Avrupa kupalarında kaydetti. 25 yaşındaki forvet, son 5 isabetli şutunun ise dördünü gole çevirdi. Aboubakar, Dinamo Kievmaçında da kırmızı kart görmüştü.