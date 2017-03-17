Neustadterli Fenerbahçe, kalesini koruyamıyor

Fenerbahçe, Roman Neustadter’in ilk 11’de sahaya çıktığı 9 lig maçının sadece 2’sinde gol yemeden maçı tamamladı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında da kalesini koruyamadı.

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Rus futbolcu Roman Neustadter'in oynadığı karşılaşmalarda rakip forvetleri durdurmakta güçlük çekiyor.

Simon Kjaer'nın yokluğunda Martin Skrtel ile birlikte savunma göbeğinde forma giyen 29 yaşındaki oyuncunun forma giydiği 9 lig maçının sadece 2'sinde Fenerbahçe gol yemedi. 11. haftada oynanan Galatasaray mücadelesinde ve 16. haftada Trabzonspor deplasmanında Neustadter'in 11'de sahaya çıktığı maçları gol yemeden kazanan Fenerbahçe, Rus oyuncunun ilk 11'de oynadığı diğer mücadelelerde kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor mücadelesinde de 3 gol yerken, Roman Neustadter, 68. dakikada yerini Volkan Şen'e bıraktı. Fenerbahçe, Roman'ın ilk 11'de oynadığı 9 Süper Lig maçında 3 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Arupa'da 1 kez gol yemedi

Neustadter'in ilk 11'de sahaya çıktığı maçlarda Fenerbahçe'nin Avrupa karnesi de oldukça kötü. Rus futbolcunun 11'de forma giydiği maçlarda sarı-lacivertliler yalnızca 1 maçta kalesini gole kapatabildi.

Roman, Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Monaco'yla oynanan iki maçta da 90 dakika forma giyerken, Fenerbahçe ilk maçı 2-1 kazanmış ancak 2. maçı 3-1 kaybederek Devler Ligi'nden elenmişti. Bu maçın ardından yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertliler, Grasshoppers'ı ilk maçta 3-0, ikinci maçta da 2-0 yenmeyi başardı.

Roman Neustadter, 3-0 biten mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Avrupa Ligi grup maçlarında Neustadter sadece Manchester United deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkarken, Fenerbahçe bu maçta 4-1 kaybetti. Rus futbolcunun ilk 11'de forma giydiği son Avrupa karşılaşmasında ise Fenerbahçe deplasmanda Krasnodar'a 1-0 kaybetti.