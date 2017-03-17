Nilüfer Belediyespor farka koştu

Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı, Antalyaspor Gelişim’i 88-58 yenerek, puanını 10’a yükseltti.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) Eleme Grubu'nda mücadele eden Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı, 6. hafta maçında rakibi Antalyaspor Gelişim ile karşı karşıya geldi.

Yüzüncü Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Nilüfer Belediyesporlu basketbolcular etkili başladı. Yeşil mavi beyazlı ekip ilk periyodu 29-13, ilk yarıyı da 44-31 önde tamamladı. Maç boyunca skor üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, üçüncü çeyreği de 64-42 önde tamamladı.

Son periyotta oyun kurucu Emin ve Pivot İsmail'in oyunu ile etkinliğini artıran Nilüfer Belediyesporlu basketbolcular, maçtan 30 sayı farkla 88-58 galip ayrıldı. Böylece Nilüfer Belediyespor Şahinkaya Basketbol Takımı puanını da 10'a çıkardı.

Farklı galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Antrenör Mehmet Sezen, “Grupta üst sıralara çıkarak, çapraz eşleşmelerde avantaj elde etmek istiyoruz. İyi bir ekip oluşturan Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor yönetimi ve sponsorumuz Şahinkaya Okulları'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.