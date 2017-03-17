Olympique Lyon’u tanıyalım: Hücum gücüne dikkat

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ınçeyrek finalde karşılaşacağı Olympique Lyon, özellikle hücum gücüyle dikkat çekiyor.

Fransa’nın en köklü takımlarından biri olan Olympique Lyon, 1899 yılında kuruldu. 2000’li yılların başında Fransa Ligue 1’e damga vuran ve 2002 yılından 2008 yılına kadar şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Olympique Lyon, o tarihten bu yana ligde mutlu sona ulaşamadı. Son iki yıldır Paris Saint Germain’in ardından ikinci sırada ligi bitiren Olympique Lyon, Avrupa’da henüz şampiyonluğa ulaşamadı. Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş’a rakip olan Mavi-beyaz-kırmızılı takımın Avrupa’daki en büyük başarısı 2010 yılında Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları yarı final…

Beşiktaş`ın Fransızlara şansı tutmuyor Beşiktaş, Fransız takımları ile 2 kez resmi, 4 kez de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez mağlup dolu. 3 maçta ise eşitlik bozulmadı. İlgili Haberi Oku

Bu sezon özellikle hücum gücü ile korku yaratan Olympique Lyon, ligde 59 golle 84 gollü Monaco’nun ardından ikinci en golcü takım olarak dikkat çekiyor. Fransa Ligue 1’de lider Monaco’nun 18 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan Olympique Lyon, savunmasındaki sıkıntıları sezon başından bu yana çözemiyor. Takımın en golcü ismi Alexandre Lacazette, çıktığı 35 maçta 28 kez fileleri havalandırarak takımını gol yollarında sırtlıyor. İlerleyen yaşına rağmen hala etkili performans sergileyen Mathieu Valbuena, genç yıldız Nabil Fekir, Fransız ekibinin etkili hücum silahları olarak göze çarpıyor. Takımın en önemli yıldızlarından devre arasında kiralanan Memphis Depay ise, Manchester United ile Avrupa Ligi’nde oynadığı için Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek.

Lyon çeyrek finale nasıl geldi? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final'deki rakibi Lyon, bir önceki turda İtalyan ekibi Roma'yı eleyerek çeyrek finale yükselmişti. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ’IN DA HÜCUM GÜCÜ YÜKSEK

Hucüm gücündeki zenginliğe rağmen savunmasında sıkıntılar yaşayan Olympique Lyon karşısında Beşiktaş’ın şansı Babel, Talisca, Quaresma ve Cenk Tosun’dan oluşan forvet hattı olacak. Aboubakar’ın cezalı olacağı için oynayamayacağı çeyrek final maçlarında temsilcimiz, Oğuzhan Özyakup’un da hücum hattına destek vermesi ile rakibini zorlamaya çalışacak. Tıpkı Şampiyonlar Ligi maçlarında olduğu gibi dengeli ve topa sahip olacağı bir oyun anlayışı benimseyecek olan Şenol Güneş, özellikle Olympiakos ile oynanan ilk maçta kaçırılan fırsatların bu kez yakalanması durumunda affedilmemesini isteyecek.

Beşiktaş`a referandum dopingi! Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Beşiktaş, Avrupa'da da ülkemizi temsil ediyor. UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile eşleşen siyah-beyazlılar, Fransız ekibiyle oynayacağı iki karşılaşma arasında lig maçına çıkmayacak. İlgili Haberi Oku

Tıpkı temsilcimiz Beşiktaş gibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde elenerek Avrupa Ligi’ne gelen Olympique Lyon, Dinamo Zagreb, Sevilla ve Juventus’un bulunduğu gruptan çıkmayı başaramadı. 6 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fransa temsilcisi, 5 gol atıp 3 gol yediği grubu 8 puanla üçüncü sırada tamamladı. UEFA Avrupa Ligi 2. tur maçında AZ Alkmaar’a adeta gol yağdıran Olympique Lyon, deplasmanda 4-1, evinde 7-1 kazanarak turladı. Daha sonra Roma ile eşleşen Fransız ekibi, evinde 4-2 kazandığı maçın rövanşını 2-1 kaybetmesine rağmen turu geçerek Beşiktaş’ın rakibi oldu.