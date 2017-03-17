Orduspor kritik virajda

Türkiye 3. Lig 3. Grup’ta amatör kümeye düşmeme mücadelesi veren Orduspor, bu hafta saha ve seyircisi önünde hayati bir maça çıkıyor.

Orduspor Sportif Direktörü Zafer Öztürk, bu hafta saha ve seyircileri önünde Payasspor ile ‘olmak ya da olmamak' maçına çıkacaklarını belirterek, “Bu hafta kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Matematiksel olarak düşmediğimiz yerde umudumuz devam eder” dedi. 50 yıllık bir maziye sahip Orduspor'un bugünkü durumuna çok üzüldüklerini belirten Sportif Direktör Zafer Öztürk, “Orduspor'un 50. Yılını kutladığı bu sezon amatör kümeye düşmeme mücadelesi veriyor olması tüm Orduluları üzdü. Suçlu aramıyoruz, biz de çok üzülüyoruz. Zor bir dönemde burada olmak ve görevden kaçmamak adına fedakarlıklar yapıyoruz. Allah'tan 3 isteğim olsa ilk isteğim kümede kalmak derim” diye konuştu.

Öztürk, şu görüşlere yer verdi: “Kötü takım değiliz ama kötü sonuçlar alıyoruz. Bir yerde bir şeyler eksik gidiyor, onu bulamıyoruz. Sorun bazen para da değil. Ama bazı şeyler istenildiği gibi gitmiyor. Belki seri galibiyet bizi umutlandıracak. İşimiz zor ama imkansız değil. Düşenin yanında maalesef kimse olmuyor.”