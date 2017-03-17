Osman Fırat’a verilen ceza tepkiyle karşılandı

Evkur Yeni Malatyaspor’da, geçen hafta Şanlıurfaspor karşısında kırmızı kart gören Osman Fırat’a verilen 3 maçlık ceza yönetimin tepkisini çekti.

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Profesyonel Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Osman Fırat'a verdiği cezayı doğru bulmadıklarını belirterek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.Gündüz yaptığı açıklamada, “Yeni Malatyaspor – Şanlıurfaspor karşılaşmasında haksız yere kırmızı kart gören oyuncumuz Osman Fırat'a PFDK'nın vermiş olduğu 3 maçlık cezanın itirazını pazartesi günü görüntülü olarak yapacağız. Konuyla ilgili olarak Tahkim Kurulu’na itirazımızı gerçekleştirdik. Tahkim Kurulu’ndan çıkacak sonuçtan sonra gerekli basın açıklamasını yapacağız. Kulübümüz bu cezaların ölçüsüz olduğunu ve adalet kavramını sarstığını düşünmektedir. Konunun takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.