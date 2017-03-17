Pique’ye üçüncü çocuk geliyor

Dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira üçüncü kez hamile. Geçtiğimiz günlerde baçata dansı yaptığı bir videosunu paylaşan Shakira’nın karnındaki şişlik dikkat çekti. Dikkatli izleyiciler Güney Amerikalı pop yıldızının hamile olduğunu anladılar.
Barcleona’nın başarılı savunmacısı Gerard Pique ile evli olan Shakira’nın Mebarak ve Sasha adında iki çocuğu var.
Y Shakira sigue practicando #bachata ¿La veremos bailar con 3gerardpique ? ?? pic.twitter.com/UbQCtfsVW4
— Sofia Escudero (@lawrenc94762219) 14 Mart 2017