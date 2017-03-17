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Pique’ye üçüncü çocuk geliyor

Barcelona'nın yıldızlarından Gerard Pique'nin karısı Shakira'nın hamile olduğu ortaya çıktı.
20:2617 Mart 2017
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Pique’ye üçüncü çocuk geliyor

Dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira üçüncü kez hamile. Geçtiğimiz günlerde baçata dansı yaptığı bir videosunu paylaşan Shakira’nın karnındaki şişlik dikkat çekti. Dikkatli izleyiciler Güney Amerikalı pop yıldızının hamile olduğunu anladılar.

Barcleona’nın başarılı savunmacısı Gerard Pique ile evli olan Shakira’nın Mebarak ve Sasha adında iki çocuğu var.

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