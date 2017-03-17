Quaresma: Acı çektik, maçı kazandık

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Quaresma, Olympiakos karşısında takım bütünlüğünü ön plana çıkardıklarını söyledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş Yunan ekibi Olympiakos'u 4-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan siyah-beyazlıların Portekizli futbolcusu Quaresma, “Bütün takımı tebrik etmem lazım. Bugün sahada takım bütünlüğünü ön plana çıkardık. 11’e 11 oynarken daha üstündük. 10 kişi kalınca bizim için zor oldu. Eksik kalınca daha fazla mücadele ettik, acı çektik. Maçı kazandık. Bu maçı geride bıraktık pazar günü çok önemli bir maçımız var onu düşünüyoruz. Önümüzde 3 gün var, iyi dinleneceğiz” şeklinde konuştu.

Basında çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Portekizli yıldız futbolcu, “Benim hakkımda çıkan haberleri benden daha iyi biliyorsunuz. Bazen doğru olmayan şeyler çıkınca yorgunluk ve bıkkınlık oluyor” diye cevap verdi.Quaresma, çeyrek finalde kim gelirse gelsin kazanmak için hazır olduklarını vurguladı.