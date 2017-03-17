Ryan Babel tam 6 yıl sonra…

Olympiakos maçında 22 ve 75. dakikada fileleri havalandıran Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, hem takımının tur atlamasında büyük rol oynadı hem de 6 sezon sonra Avrupa arenasında golle buluştu.

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