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19 Mart 2017 19:00
ANTALYASPOR
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BEŞİKTAŞ
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Ryan Babel tam 6 yıl sonra…

Olympiakos maçında 22 ve 75. dakikada fileleri havalandıran Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, hem takımının tur atlamasında büyük rol oynadı hem de 6 sezon sonra Avrupa arenasında golle buluştu.
09:2917 Mart 2017
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Ryan Babel tam 6 yıl sonra…

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Olympiakos'u devirerek adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş'ta Ryan Babel, takımını sırtlayan isim oldu. Ara transfer döneminde Kara Kartal'a gelen Hollandalı futbolcu, Yunan ekibi karşısında 22 ve 75. dakikada attığı gollerle hem takımının tur atlamasında önemli rol oynadı hem de kendisini eleştirenlere cevap verdi.

17 Mart 2017 Ne yaptın Aboubakar! Beşiktaş'ın Yunan ekibi Olympiakos ile oynadığı rövanşta Aboubakar, 39'da topsuz alanda Retsos'a yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart gördü. En az 2 maç ceza alacak olan yıldız futbolcu, çeyrek finalde forma giyemeyecek. İlgili Haberi Oku

Ryan Babel, Avrupa arenasında tam 6 sezon sonra golle buluştu. Hollandalı yıldız, son Avrupa golünü 2010-11 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Liverpool'un Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta atmıştı. 30 yaşındaki futbolcu ayrıca 39. dakikada Vincent Aboubakar'ın kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından forvete geçerek takımına büyük güç kattı.

Etiketler
beşiktaş olympiakos ryan babel
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