Ryan Babel tam 6 yıl sonra…

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Olympiakos'u devirerek adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş'ta Ryan Babel, takımını sırtlayan isim oldu. Ara transfer döneminde Kara Kartal'a gelen Hollandalı futbolcu, Yunan ekibi karşısında 22 ve 75. dakikada attığı gollerle hem takımının tur atlamasında önemli rol oynadı hem de kendisini eleştirenlere cevap verdi.
Ryan Babel, Avrupa arenasında tam 6 sezon sonra golle buluştu. Hollandalı yıldız, son Avrupa golünü 2010-11 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Liverpool'un Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta atmıştı. 30 yaşındaki futbolcu ayrıca 39. dakikada Vincent Aboubakar'ın kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından forvete geçerek takımına büyük güç kattı.