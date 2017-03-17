Samsunspor’a forma geliri

Samsunspor Yönetimi, “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” forma kampanyasında şu ana kadar 20 bin 350 adet sipariş alındığını açıkladı.

Atakum Belediyesi ve Samsunspor'un ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 155 bin forma satılması hedeflenen “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” kampanyasıyla ilgili olarak satılan forma sayıları Samsunspor'un resmi internet sitesinden duyuruldu. 14 Şubat tarihinde lansmanı yapılan projede şu ana kadar 20 bin 350 adet sipariş alındı. Bu siparişlerden 14 bin 287 adedi teslim edildi. 8 bin 250 adedinin de tahsilatı yapıldı.

Samsunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “14 Şubat 2017 tarihinde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda düzenlenen lansman ile başlayan ve fikir sahibi Atakum Belediyesi ile birlikte sürdürülmekte olan ‘Bu Aşkın Kahramanı Sensin' forma kampanyasında ulaşılan son durum ile ilgili bilgi vermek isteriz. Bu kampanyada hedeflenen, toplam 155 bin adet forma satışıdır. Bunun için hem Samsunspor tarafında hem de Atakum Belediyesi tarafında olağanüstü bir çaba verilmektedir. Bilindiği gibi formalar SamsunsporStore'larda, www.samsunsporstore.org, internetstore'da ve maç günlerinde 19 Mayıs Stadyumu önünde açılan store da satılmaktadır. Bireysel tüketimin dışında Samsunspora gönül veren değerli sanayici-iş adamı ve kuruluşlar da toplu forma alarak Samsunsporumuza destek vermekte ve formaları da çalışanları ile paylaşmaktadırlar. Katkı veren kuruluşları ve adetleri ileri ki duyurularımızda paylaşacağız. Kendilerine şimdiden teşekkür ederiz. Oluşan satış adetleri ise şöyledir: 16 Mart 2017 itibarı ile toplam sipariş 20 bin 350 adet olup bu siparişlerden 14 bin 287 adedi teslim edilmiş ve 8 bin 250 adedinin de tahsilatı yapılmıştır. Bu kampanyamız Mayıs 2017 sonuna kadar devam edecektir. Değerli Samsunsporluların bilgilerine sunulur. Bu projede emeği geçenlere başta Atakum Belediyesi olmak üzere teşekkür ederiz” denildi.