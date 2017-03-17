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Şanlıurfa’da passolig yoğunluğu

Şanlıurfaspor taraftarı, pazar günü Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada takımlarına destek olmak için passolig satış noktalarına akın etti.
17:0917 Mart 2017
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Şanlıurfa’da passolig yoğunluğu

TFF 1. Lig’de mücadele eden Şanlıurfaspor, pazar günü ligin ikinci sırasında yer alan Sivasspor'u ağırlayacak. GAP Arena Stadı’nda oynanacak karşılaşmada takımlarına destek olmak isteyen taraftarlar, passolig satış noktalarına akın etti. Şanlıurfaspor'un küme düşmeyeceğine inandıklarını belirten sarı-yeşilli takımın taraftarları, takımlarına her zaman destek olacaklarını belirtti.

Pazar günü saat 16.00'da GAP Arena Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Şanlıurfaspor, oynadığı 24 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi sonucu topladığı 23 puanla 14. sırada yer alıyor. Sivasspor ise 43 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

Etiketler
şanlıurfaspor sivasspor tff 1.lig
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