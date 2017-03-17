Serkan Kırıntılı Fernandao ile çarpışma anını anlattı

Fernandao'nun kolunun kırıldığı pozisyonda rakibiyle çarpışan Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı o anı anlattı.

Fernandao ile çarpışan Serkan Kırıntılı o anı anlattı. Talihsiz bir an olduğunu dile getiren file bekçisi şu ifadeleri kullandı:

“Talihsiz bir pozisyondu beraber çıktık topa. Ben de kötü sakatlanabilirdim, durumun daha iyi. Çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Umarım en kısa zamanda sahalara döner. Maçtan galip gelmesini bildik. Takım arkadaşlarımı tek tek tebrik ediyorum. Üç puan takımımıza ve yeniden seçilen başkanımıza hayırlı olsun.”

BAJIC: BENİM İÇİN MORAL OLDU

Maçta iki gol atarak yıldızlaşan Bajic ise,” Maçtan önce çok zor bir rakibe karşı oynayacağpımızı biliyorduk. Bugün gerçekten iyi oynadık ve haklı bir galibiyet aldık. Büyük takıma karşı iyi olmak benim için gurur verici. Bu sadece bir maç ama bu motivasyon gelecek maçlar için önemli” diye konuştu.