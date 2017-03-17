Son dakika: Advocaat görevi bırakacağını açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Atiker Konyaspor maçı sonrasında sezon sonu görevini bırakacağını açıkladı.

Fenebahçe Teknk Direktörü Dick Advocaat, sezon sonunda görevinin başından ayrılacağını açıkladı. Hollandalı ayrıca Fenerbahçe’nin kariyerinin son takımı olacağını ve emekli olacağını ifade etti.

Kadıköy'de 3-2 kaybedilen karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sezon sonunda takımdaki görevinden ayrılacağını açıkladı. Advocaat, görevi bıraktıktan sonra, aktif teknik direktörlük kariyerini de sonlandıracağını ifade ederek, “Fenerbahçe benim teknik direktörlük konusunda son görev aldığım takım olacak. Sözleşme konusunda mart ayında kararımı açıklayacağımı söylemiştim. Ben bu kararı daha önce almıştım. Fenerbahçe benim son kulübüm olacak” diyerek, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıracağını ve kariyerine nokta koyacağını yineledi.

“BAHANEMİZ YOK”

Mücadelenin 3-2 mağlubiyetle sonuçlanmasıyla ilgili olarak bahane üretmeyeceklerini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, “Hep bahane sıralayabiliriz. Ama kesinlikle bir bahane yok. Maçın 60 dakikasında Konyaspor daha iyi olan taraftı. Bütün topları onlar aldı. Bazı oyuncularımız fiziksel anlamda yetersiz kalıyorlar. O sertliği sahaya veremiyorlar. Son 5 maçta mağlup olmadık, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldık. Ancak bugün beklentilerin çok altında kaldık. Son 25 dakikada fena değil diyebileceğimiz bir bölümdü. Ama maçın ilk 60 dakikası hiç iyi değildik. Takımda bununla ilgili olarak bir yanlış var” diye konuştu.

“SORUNU BEN DE BİLİYORUM YÖNETİM DE”

Takımın bu derecede olmasıyla ilgili olarak kendisinin de suçlu olduğunu söyleyen Advocaat, “Ancak fiziksel anlamda, fitness anlamındaki durumlarından sorumlu değilim. Bir takımın teknik direktörüyseniz, her şeyden sorumlu olursunuz. Ama sorun bu değil. Eğer Fenerbahçe, bu işi başkasının daha iyi yapacağına inanıyorsa, bu işbirliğine ben de hazırım. Ben sorunun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yönetim de sorunun ne olduğunu biliyor. Ancak bu konuyu basının önünde konuşmayacağım” ifadelerini kullandı.

“YÖNETİMLE HİSLERİMİZ AYNI”

Geldiği günden bu yana eleştirilere hazır olarak hareket ettiğini ve eleştirilerin de bu işin bir parçası olduğunu söyleyen Advocaat, “Benim eleştirilerle ilgili olarak hiç sorunum yok. Eğer beklenen performansı sergileyemiyorsanız eleştiriler olacaktır. Siz buraya yazmak istediklerinizi yazmak için geliyorsunuz. Ama şunu belirtmek istiyorum, hoca olarak yapmak istediğiniz işler çok kolay değil. Buraya geldiğimizde elimizde dengeli olmayan bir kadro vardı ve bu hala geçerli. Ama bu durumu paket olarak düşünmek lazım. Eğer başkasının daha iyi yapabileceği düşünülüyorsa, herkesle sarılıp vedalaşıp giderim. Geldiğimizde hemen Avrupa maçına çıktık, arkasından lig başladı. Biz ne zaman dolu statta oynadıysak ya da yarı dolu statta oynadıysak maçlarımızı kazandık. Ama şu anda 5 bin kişiye oynuyoruz. Burada da bir sıkıntı var ve bunun da konuşulması gerekiyor. Bunun yanında cezalarla ilgili de sıkıntılar yaşadık. Bugün Josef yok. Lens ve Kjaer de takımı yalnız bırakmak zorunda kaldı. Bunların hepsini yönetimle paylaşıyorum. Yönetimle hislerimiz aynı. aynı şeyleri konuşuyoruz ve çok da samimi şekilde konuşuyoruz bu konuyu” diyerek sözlerini tamamladı.

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