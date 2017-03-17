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FENERBAHÇE
17 Mart 2017 20:01
FENERBAHÇE
1 - 2
ATİKER KONYASPOR
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Fenerbahçe Fernandao’ya ağlıyor!

Fenerbahçe - Konyaspor maçında Fernandao ciddi bir sakatlık yaşadı. Kaleci Serkan Kırıntılı ile çarpışan yıldız oyuncunun kolunda kırık oluştuğu ifade edildi.
20:3617 Mart 2017
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Fenerbahçe Fernandao’ya ağlıyor!

Fenerbahçe’de yürekleri burkan bir sakatlık yaşandı. Maçın 34. dakikasında Van der Wiel’in açtığı ortada Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı ile Fernandao çarpıştı. Brezilyalı santrfor bu çarpışmadan sonra acılar içinde yerde kaldı.

Yerde feryat figan bağıran Brezilyalı futbolcunun kolundan ciddi bir sakatlık yaşadığı gözlemlendi. Fernandao ambulans ile hastaneye götürüldü. Fernandao’nun sol kol dirsek bölümünde kırık olduğu ifade edildi. Apar topar hastaneye götürülen Sambacı’nın yerine Robin van Persie oyuna dahil edildi.

Etiketler
Fenerbahçe fernandao kırık konyaspor sakatlık
Son güncelleme: 21:01 | 17.03.2017
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