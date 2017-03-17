Son dakika: Galatasaray’a seyircisiz oynama cezası!

Spor Toto Basketbol Ligi'ndeki Galatasaray- Fenerbahçe maçında çıkan saha olaylarından dolayı sarı-kırmızılı kulübe 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Galatasaray Odeabank – Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan dolayı Galatasaray’a 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

TBF konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Galatasaray Spor Kulübü'nün, 12.03.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Galatasaray Odeabank – Fenerbahçe Spor Kulübü Spor Toto Basketbol Süper Ligi müsabakasında,

-Müsabaka öncesinde ve müsabaka sırasında kişilik haklarına, ailevi veya manevi değerlere yönelik hakaret, sövme niteliğinde, aşağılayıcı, sporun ruhuna, ilke ve kurallarına uymayan tezahüratlarda bulunulması sureti ile seyircilerinin neden olduğu olaylar sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 28.2.12. maddesi gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Müsabaka sırasında sahaya yabancı madde atılması sureti ile seyircilerinin neden olduğu olaylar sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 29.2.2. maddesi gereğince 7.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Müsabaka sırasında tribünlerde ses bombası patlatılması şeklinde seyircilerinin neden olduğu olaylar sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 29.2.6. maddesi gereğince 6.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Müsabaka sonunda sahaya atılan yabancı maddenin bir sporcunun yaralanmasına neden olması ve Kurulumuzun bu husustaki uygulaması doğrultusunda (28.01.2017 tarihinde oynanan Afyon Belediye Spor Kulübü – Acıbadem Üniversitesi Spor Kulübü TBL müsabakası sonunda tribünlerden atılan cisim nedeniyle bir sporcunun yaralanması dikkate alınarak Disiplin Kurulu'nun 31.01.2017 tarihinde E.2017/57 K.2017/46 sayılı dosyasından verilen seyircisiz oynama cezası) Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 29.2.4. maddesi gereğince 1 maç seyircisiz oynama ve 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Müsabaka sırasında anons görevlisinin anons sistemini seyircileri yönlendirmek amacıyla kullanması sebebiyle Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Yönergesi'nin 57.3. maddesi ile Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 28.2.11. maddesi gereğince 3.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Müsabaka sırasında seyircilerinin merdiven boşluklarını boş bırakmamaları sebebiyle Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Yönergesi'nin 52.4. ve 95. maddeleri ile Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 19.1. maddesi gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

-Müsabakanın devre arasında sigara yasağına uyulmayıp, koridorlarda sigara dumanı ve kokusu olduğu rapor edilmişse de sigara içilmiş olduğuna dair şüpheden uzak kesin bir tespit bulunmaması dikkate alınarak bu hususta ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2017/ 162) Karar verilmiştir.