Türkiye’nin en hızlısı belli oluyor

Otomobil sporlarında yılın en hızlı pilotunu belirleyecek olan 'Şampiyonlar Şampiyonası', 18-19 Mart tarihlerinde Redbull.com’un sponsorluğunda, farklı branşlardan 48 sporcunun katılımı ile İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED tarafından düzenlenen organizasyon, 18 Mart Cumartesi günü 10.00-15.00 saatleri arası gerçekleştirilecek sıralama turlarıyla başlayacak. Volkicar yarış otomobilleri ile piste çıkacak sporcular arasından en hızlı 16 isim, 19 Mart Pazar günü Opel Corsa OPC yarış otomobilleri ile elemelerde yarışmaya hak kazanacaklar. 10.00-16.00 saatleri arasında ikili eşleşmeler şeklinde koşulacak olan finaller sonunda 2017 Şampiyonlar Şampiyonu belirlenecek. 15 yıllık bir aranın ardından düzenlenen organizasyon, drift gösterileri, motosiklet akrobasi gösterileri, Red Bull ralli simülatörü ve Retro Rally Sergisi gibi etkinlikler ile renklenecek. Kariyerinde 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonluğu kazanan Yağız Avcı'nın da katılacağı yarışta ayrıca İskender Atakan, Cem Hakko, Volkan Işık ve Serkan Yazıcı gibi eski şampiyon pilotlar da piste çıkarak organizasyona renk katacaklar.

Şampiyonlar Şampiyonu olacak sporcu, özel tasarım şampiyonluk kupası haricinde yaklaşık değeri 200 bin TL'yi bulan ödüllerin de sahibi olacak.