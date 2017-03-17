UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusu Ricardo Quaresma

Olympiakos'u eleyen Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Ricardo Quaresma, UEFA tarafından haftanın futbolcusu olarak gösterildi.

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının “en iyi oyuncusu” oldu.

UEFA’nın internet sitesinde yapılan oylamada, siyah-beyazlıların 1-1’in rövanşında konuk ettiği Yunan ekibi Olympiakos’u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada bir asist yapan Quaresma, oyların yüzde 59’unu alarak son 16 turu rövanş maçlarının “en iyi oyuncusu” seçildi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının en iyi 2’nci oyuncusu Ajax’dan Kasper Dolberg, en iyi 3’üncü oyuncu ise Manchester United’dan Juan Mata oldu.