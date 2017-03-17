Ümit Özat: 80 milyon antrenör var

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Gençlerbirliği’nin unutulmaz Başkanı İlhan Cavcav’ın vefatının ardından, ‘kulübün kötü gidişatı’ yönündeki eleştirilere cevap verdi.

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında pazar günü sahasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Dünkü antrenmanda kırmızı-siyahlılar, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından sahanın dört köşesine kurulan kalelere şut atarak antrenmana devam etti. İdmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ümit Özat, takımdan 4 tane önemli oyuncunun gitmesine rağmen Gençlerbirliği'nin bir maç eksiği ile ligde 29 puanda yer aldığını ve futbolcuların başarılı bir sezon geçirdiğini belirterek, “Futbolun içinde eleştiri her zaman olacak. Tabii herkesin bir yorumu olacak, biliyorsunuz futbolda herkesin bir fikri var. Bu ülkede öğretmen, avukat, doktor olmak zor ama antrenör olmak kolay. 80 milyon antrenör var. Herkes bir yorum yapacak. Hakaret olmadığı sürece herkesin yorumu kendini bağlar. Çok fazla geçmişi irdelememek lazım ama geçmişe dönüp baktığımız zaman takımda dört tane banko oynayan oyuncunun gitmesine rağmen bu takım hala 29 puanda ve bir maç eksik. Bana göre çocuklar çok başarılı bir dönem geçiriyorlar” diye konuştu.

“3 puanı almak için her şeyimizi ortaya koyacağız”

Ligin ikinci yarısındaki grafiğe bakıldığında, takımın başarısız gibi göründüğünü ancak iç sahada başarılı olduklarına işaret eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, şunları kaydetti:

“Dış sahada başarısız gibi görünüyor ama iç sahada da bir egemenliğimiz olduğu bir gerçek. Onu da şöyle değerlendirmek lazım; giden oyuncuların yerine gelen oyuncuların uyum süreci çok kolay bir şey değil. Webo, Fenerbahçe'ye geldiğinde ilk 17 hafta golü yoktu. Her transfer iyi çıkacak, yüzde yüz doğru veya isabetli çıkacak diye bir kaide yok. O uyum sürecini de çocukların yavaş yavaş geçtiğini düşünüyorum. Kaldı ki, bu haftaki maçı istediğimiz gibi geçersek Allah'ın izniyle o zaman da en yakın rakibimize bir maç eksiği ile 12 puan gibi bir fark atmış oluruz ki, o da sonrasında takımın derece yapmasına yardımcı olacak bir skor olur. Bu hafta oynayacağımız maç o kadar önemli ki en kötü yenemiyorsan yenilmemen lazım. Kendine en yakın rakiple puan farkını korumuş oluyorsun. Alanya'ya veya Karabük'e yenilmiş olmasaydık, berabere kalsaydık şimdi Karabük'ün üstündeydik. Alanya ile de 4 değil en az 6 veya 7 puan fark olacaktı. Bugün 12. sırada görünüyoruz ama baktığınız zaman üstümüzdeki 30, onun üstündeki 31, sekizinciye kadar 32 puan. Dolayısıyla ben oyuncularımın iç sahada gösterdikleri performansa çok güveniyorum. Oyuncularımın son Galatasaray maçında özellikle ikinci yarıda gösterdikleri performans çok umut vericiydi. İyi bir takım olduğumuzu, iyi bir arkadaşlığımızın olduğunu biliyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Ümit ediyorum ki bu hafta hepimizin beklentisi olan, taraftarın beklentisi olan 3 puanı almak için her şeyimizi ortaya koyacağız.”

“Kulüp yönetimi transfer çalışması yapıyor”

‘Kendi önümüzü göremediğimiz için transferle ilgili bir şey söylemek çok doğru olmaz’ diyen Ümit Özat, “Gençlerbirliği yönetimi transfer çalışması yapıyor, sizin bilginiz var mı? diye sorulan bir soruya ise şöyle cevap verdi:

“Açıkçası şu anda geçmişte olduğu gibi bir transfer çalışması kulüp tarafından yürütülüyor. Burası kurumsal bir kulüp. Dolasıyla sorulursa ben fikrimi tabii ki söylerim. Ama neticede bu kulübün içinde yetişmiş biri olarak da aklımın ve mantığımın doğrultunda olması gerekenleri, takım içerisinde kimlerin kalması gerektiğini söylüyorum.”

‘Bizler antrenör olarak bugün varız yarın yokuz. Bizler her gittiğimiz yerde yıllarca çalışacakmış gibi hazır oluruz ve yarın gidecekmişiz gibi de bavulumuz hazır olur’ ifadelerine yer veren deneyimli çalıştırıcı, “Ama çalışırken de fikirlerimiz en azından takım için beyan etmek durumundayız. Takımın içinde olmazsa olmaz oyuncuların olduğunu zaten kendilerine ifade ettim. Onun dışında başkan, kulüp yöneticileri takımı izlemeye gidiyorlar. Mutlaka kafalarında bir oyuncu profili oluşacaktır. Şu bir gerçek ki; çok irdeleyici bir şekilde oyuncu arandığına göre bu takımın transfer ihtiyacı olduğu kanaatinde insanlar. Sorduğunuz zaman herkes bu takımın dört ya da beş futbolcuya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Buna rağmen bu dört, beş ihtiyaç giderilmeden bu takım hala bir maç eksiği ile bu haftalarda 29-30 puanı yakalamışsa demek ki bu çocuklar müthiş bir performans sergilemiştir. Biz raporu veririz. Raporu değerlendirmek yöneticilerin işi. Biz teknik anlamda üzerimize düşeni yaparız. Ondan sonra gerekeni kendileri yaparlar. Yani şu anda kendi önümüzü göremediğimiz için bir şey söylemek çok doğru olmaz. Ama bu kulübün ben de ayrı bir yeri olduğu için, altyapısından yetiştiğim için, kendimi bu kulübün bir evladı olarak gördüğüm için ben burada kalsam da gitsem de kulübün menfaatleri doğrultusunda, ihtiyaç olan pozisyonlar ile kalması ve gitmesi gereken oyuncuları kendilerine dün olduğu gibi bugün de rapor ederim, yarın da vereceğim. Onun dışında da çok fazla bir şey gelmez elimden. Elimden gelen tek şey; kalan maçlarda en iyi şekilde oyuncularımı hazırlayıp, ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmeye çalışmak” dedi.

“Eğer yiyecek ekmeğimiz varsa yeriz”

Yeni yönetimle herhangi bir görüşmenin şimdilik olmadığını ifada eden Ümit Özat, “Yeni sezon için herhangi bir görüşme yapmadık. Bu yönetim rahmetli başkanımızın oğlu olmasaydı, dışarıdan gelen yabancı biri olsaydı, bize rahmetliden sonra yönetimin önünü açmak düşerdi. Bunu da zamanında düşünmedik değil ama kulübe karşı sorumluluklarımız var. Hep ifade ettim bunu ‘ben o üç oyuncu gittiği zaman da yapsam hedefim var' derdim ve bırakır giderdim. Onlar bize yakışmazdı. Dolayısıyla yeni sene ile ilgili bizim bir görüşmemiz olmadı. Ben bu konuda çok da aceleci değilim. ‘Önümüzdeki sene ne olacak?’ diye çok da aklımı o tarafa vermiyorum. Eğer yiyecek ekmeğimiz varsa yeriz, yiyecek ekmeğimiz yoksa yemeyiz. Yani istediğiniz kadar plan yapın ‘Kul kurar, Allah güler' derler. Rızkı veren Allah. Ama dediğim gibi böyle bir şey olacaksa da o teklifin onlardan gelmesi lazım. Belki erken olduğunu düşünülüyor, belki başka bir şey düşünüyorlar ama benim de illa bu olsun diye bir beklentim yok. Çalıştığım son güne kadar yetiştiğim kulübüm için her şeyi yaparım. Olmazsa da terimizin son damlasına kadar işimizi en layıkıyla yapıp, görevimizi tamamlarız'' ifadelerini kullandı.

“Rizespor maçı altı puanlık maç”

En yakın rakipleri olan Çaykur Rizespor karşılaşmasından mutlak galibiyet beklediklerini belirten Özat, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Her maçtan galibiyet bekliyoruz. Yenmezsek de yenilmememiz lazım. Bu maçlar 6 puanlık maç. En azından rakiple arandaki puan farkını korursun. Bu ligde ilk hedef ligde kalmayı garantileyecek puanı almaksa, yenemiyorsan yenilmeyeceksin.''