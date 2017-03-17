Wesley Sneijder’den ‘Hazırım’ mesajı

Gençlerbiirliği maçının 72. dakikasında oyuna giren Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, hazır olduğunu ve Trabzonspor karşısında sahaya ilk 11’de çıkmak istediğini hocası Igor Tudor’a iletti.

Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olmaya hazırlanan Galatasaray'da Wesley Sneijder'ın durumu merakla bekleniyor. Geride kalan haftada Gençlerbirliği karşısında 72. dakikada Josue'nin yerine oyuna dahil olan Hollandalı yıldızın fiziksel eksiği dikkat çekmişti. Artık hazır olduğunu düşünen 32'lik futbolcu, bunu hocasına söyledi. Trabzonspor karşısında forma giymek istediğini ve hazır olduğunu ifade eden Sneijder, “Formamı istiyorum. Sezon başından bu yana taraftarları sevindiremedim. Artık onları mutlu etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Yeniden Hollanda Milli Takımı'na davet edilmek isteyen yıldız oyuncu ile ilgili son kararı Igor Tudor verecek.

Galatasaray Türkiye`nin Chelsea`si olacak Galatasaray'ın Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor, Juventus'ta 5 yıl birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşı Antonio Conte'nin, 3'lü savunma ile Chelsea'de yakaladığı başarıyı sarı-kırmızılılara taşıyacak. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY FAVORİ DEĞİL

Öte yandan Trabzonspor – Galatasaray maçındaki favori ev sahibi bordo-mavililer olarak açıklandı. Son yıllarda derbilerde genellikle favori olarak gösterilmeyen sarı-kırmızılıların galibiyetine iddaa, 2.65'lik bir oran verdi. Beraberliğe 3.10 verilirken ev sahibi ekibin galibiyet oranı ise 2.20 olarak belirlenmiş.