Yeni Malatyaspor Manisaspor karşısında

Evkur Yeni Malatyaspor, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Manisa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

TFF 1. Lig lideri Evkur Yeni Malatyaspor 18 Mart Cumartesi günü oynayacağı Manisaspor karşılaşması için sabah saatlerinde Manisa'ya gitti. Sakatlıktan kurtulan Pereira ve Ferhat Kiraz'ın da dahil edildiği kafilede 20 futbolcu yer aldı.

Manisaspor ile oynanacak zorlu maçta sol kanatta kırmızı kart cezalısı Osman Fırat'tan yararlanamayacak Yeni Malatyaspor'da sakat Caner Arıcı'nın durumu maç saati netlik kazanacak.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla teknik heyetin gözdesi olan tecrübeli sağ bekin sağ diz yan kaslarındaki yırtığa rağmen oynamak istediği öğrenilirken, son kararı Teknik Direktör İrfan Buz'un vereceği belirtildi. Sakatlıktan yeni kurtulan Pereira ve Ferhat Kiraz'dan da yararlanmak isteyen Buz’un, bu iki oyuncuya ilk on birde olmasa da sonradan şans vermesi bekleniyor.

Ligde bu sezon ilginç maçlar çıkaran ve sürpriz sonuçlara imza atan Manisaspor karşısında takımını sahada daha defansif tutmayı planlayan İrfan Buz'un savunma oyuncularıyla özel görüştüğü öğrenildi.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maç Manisa Stadı'nda 18 Mart Cumartesi günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmayı 500 civarında Malatyalı futbolseverin misafir tribünden takip edeceği belirtildi.