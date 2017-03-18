A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın Finlandiya ve Moldova ile yapacağı maçlar için aday kadro açıklandı.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 24 Mart’ta Antalya’da Finlandiya ile karşılaşacak, ardından 27 Mart’ta Moldova ile Eskişehir’de bir hazırlık maçı yapacak A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim; Kayserispor’dan Güray Vural ve Deniz Türüç, Gençlerbirliği’nden ise Serdar Gürler gibi isimleri ilk kez davet etti.

Fatih Terim’in kadrosu şöyle;

KALECİ: Volkan Babacan (Başakşehir), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Harun Tekin (Bursaspor)

SAVUNMA: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Ahmet Çalık (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

ORTA SAHA: Kaan Ayhan (F.Düsseldort), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Güray Vural (Kayserispor), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Mor (Dortmund), Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Arda Turan (Barcelona), Emre Çolak (Deportivo), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Cengiz Ünder (Başakşehir), Olcay Şahan (Trabzonspor), Volkan Şen (Fenerbahçe)

FORVET: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Yunus Mallı (Wolfsburg)