Aboubakar’dan ilginç sözler: Yapmam gereken hareketi yaptım!

Olympiakos maçında kırmızı kart gören Vincent Aboubakar, 90 dakika sonrasında takım arkadaşlarını hem tebrik etti hem de özür dileyerek yaşanan o anı anlattı.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynadığı Olympiakos maçında kırmızı kart görerek tepki çeken Vincent Aboubakar, rakibine kafa atmasının nedenini açıkladı.

Olympiakos maçına iyi başlayıp bir de gol kaydetmesine rağmen Retsos'a attığı kafa sonrası kırmızı kart gören Aboubakar, maç sonrası ağlamamak için kendini zor tuttu. Mücadelenin geri kalan kısmını soyunma odasında takip eden Kamerunlu, daha sonra arkadaşlarından özür diledi.

Aboubakar, “Bana ağır bir küfür etti, ben de kendimi tutamadım ve o yapmamam gereken hareketi yaptım. Hepiniz beni affedin. Benim yüzümden daha fazla efor sarf ettiniz” dedi.

Büyük bir ihtimalle 2 maç cezaya çarptırılacak olan Kamerunlu golcü oyuncunun çeyrek finaldeki Lyon maçlarında oynayamayacak.

GÜNEŞ KAFA KARIŞTIRDI

Tarihe geçen maçın 39. dakikasında kırmızı kart gören Aboubakar'a tepki gösterenlerden biri de teknik direktör Şenol Güneş oldu.

Basın toplantısında hep kontrollü davranan ve ağzından yanlış bir söz çıkmamasına dikkat etmesine karşın sinirli olduğu görülen tecrübeli teknik adamın, gelen bir soru üzerine “Ceza verirsek elimizde oyuncu kalmaz, zaten Aboubakar kiralık” demesi kafaları karıştırdı.

Güneş'in bu sözleri, Kamerunlu oyuncu ile sezon sonunda yolların ayrılabileceği ihtimalini akıllara getirdi.