Ahmet Nur Çebi: Kazanan takım biz olacağız

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde karşılaşacakları Fransız ekibi Lyon ile ilgili olarak, "Kazanan takım biz olacağız" dedi.

Beşiktaş 84. Kartal Yuvası’nı Antalya'nın Alanya ilçesinde açtı. Açılışa Beşiktaş 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetici Hüseyin Mican ve çok sayıda taraftar katıldı.

Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, Aboubakar’ın Olympiakos maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı kulüp tarafından ceza verilip verilmeyeceğiyle ilgili bir soruya, “Dinamo Kiev maçında da başımıza geldi. Futbolcumuz Aboubakar, bizim için önemli. Çok fazla sert hareketlere maruz kaldığını ve dayanamadığını söyledi. Ama bu mazeret değil. Dayanmak zorundaydı. Bu tür konular, yönetim kurulunda konuşulduktan sonra bir karar çıkar ve açıklanabilir. Benim bu konuda şu anda bir açıklama yapma durumum yok ama yönetim kurulunda görüşüleceğini söyleyebilirim” dedi.

“Son maçın İstanbul’da oynanması bizi şanslı kılacaktır”

Avrupa Ligi Çeyrek Finali’nde Fransa’nın Lyon takımıyla karşılaşacak olmalarıyla ilgili olarak ise Çebi, erken final oynayacağını dile getirdi. Çebi, “Kazanan takım biz olacağız. Biz çok iyiyiz. Biz başkalarıyla mukayese edildiğinde acabası olmayan takımız. Sonuçta futbolun 3 sonucu var. Son maçın İstanbul’da oynanması bizi şanslı kılacaktır” dedi.

“Bundan sonra her maçı kazanmak zorundayız”

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında yarın karşılaşacakları Antalyaspor maçında galibiyete daha çok ihtiyaçları olduğunu aktaran Çebi, Allah’tan bir kaza ve şanssızlık olmazsa kazanan takım olmak istediklerini ifade etti.

“Talisca olabilir ama olamayabilir de”

Talisca ile ilgili soruya ise transfer döneminin daha başlamadığını belirten Çebi şunları söyledi:”Kupayı kaldırdıktan sonra planlamayı, hoca, teknik kadro ve mali işlere bakan ekibin vereceği ortak kararla yapacağız. Talisca olabilir de olamayabilir de, bugünün konusu değil.”