Antalyaspor ile Beşiktaş 49. kez

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında şampiyonluk yarışı yapan Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. İki takım ligde 42, toplamda ise 49. kez kozlarını paylaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de 24 hafta sonunda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 38 puan toplayan Antalyaspor, 25. haftada sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı beyazlılar ile siyah beyazlılar toplamda 49, Süper Lig'de ise 42. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın ezici üstünlüğü bulunuyor

Bugüne kadar Antalyaspor ile Beşiktaş 48 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 48 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 34 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 23 maçta ise, Antalyaspor 5 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. İki takım Spor Toto Süper Lig’de ise 41 kez karşılaştı. 41 mücadele sonunda Antalyaspor 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 29'de yenilgi aldı.

En gollü maçta 8 gol

Kırmızı beyazlılar ile siyah beyazlılar ilk kez 1982-1983 yılında Süper Lig'de karşı karşıya gelirken, mücadeleden siyah beyazlılar 6-0 üstün ayrılan taraf oldu. Bu maç iki takım arasında oynanan 48 mücadele de en farklı biten skor olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş ile Akdeniz temsilcisi Antalyaspor arasında oynanan 48 maçta en çok golün atıldığı iki maç göze çarpıyor. 2006-2007 yılında Süper Lig'de oynanan 4-4 berabere biten ve 2012-2013 sezonunda yine Süper Lig'de oynanan ve Kara Kartalların 5-3 galibiyetiyle sona eren maçlarda atılan 8 gollü mücadeleler iki takım arasında oynanan en gollü mücadeleler olarak kayıtlara geçti.

En fazla alınan skor 1-0

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçlarda en çok alınan skor ise 1-0'lık skor oldu. İki takım 48 maç sonunda 8 kez 1-0'lık skorla sahadan ayrıldı. 7 kez de 2-0 ve 2-1'lik sonuçlarla sahadan ayrılan iki takım, 6 kez ise 3-0'lık sonuç elde etti. 4 maçta ise 0-0'lık sonuç elde eden Antalyaspor ve Siyah Beyazlılar, 2'şer kez 3-2, 4-0, 4-2 ve 5-1'lik sonuçları elde etti. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor ile siyah beyazlılar 1'er kez 1-1, 2-2, 3-1, 3-3, 4-1, 4-4, 5-3 ve 6-0'lık skorlarla sahadan ayrıldı.

Antalyaspor 39 gol, Beşiktaş 107 attı

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında 1982-1983 sezonundan bu yana oynanan 48 maçta atılan gollerde Siyah Beyazlıların ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Antalyaspor ile siyah beyazlılar arasında oynanan 48 maç sonunda iki takım toplamda 146 gol kaydetti. Atılan 146 golün 107'sini Beşiktaş atarken, kırmızı beyazlı Antalyaspor ise 39 golle rakibine karşılık verdi.

Antalyaspor'da 2 oyuncu sakat

Antalyaspor'da zorlu mücadele öncesi sakatlıkları bulunan Yekta Kurtuluş ve Diego Angelo forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda sakat 2 oyuncu dışında, ailevi nedenlerinden dolayı izinli olan Ramon Motta da mücadelede takımdaki yerini alamayacak.

Kırmızı beyazlılar da 3 oyuncu ceza sınırında

Antalyaspor'da 3 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Deniz Kadah, Zeki Yıldırım ve Yekta Kurtuluş, Beşiktaş ile Antalya Arena Stadyumu'nda oynanacak maçta kart görmeleri halinde 26. Haftada yine Antalya'da oynanacak Kayserispor maçında takımlarını yalnız bırakacaklar. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da Yekta Kurtuluş sakatlığından dolayı forma giyemeyeceği maçta kart görme durumu yaşamayacak.

Muhtemel 11

Antalyaspor ile Beşiktaş mücadelesi Pazar günü saat 19.00'da Antalya Arena Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı beyazlıların mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:“Ferhat, Celustka, Salih Dursun, Chico, Sakıb Aytaç, Charles, Zeki Yıldırım, Danilo, M'billa, Deniz Kadah ve Eto'o.”