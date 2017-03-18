Arsenal’a bir darbe de West Brom’dan

İngiltere Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi potasında kalmak isteyen Arsenal, West Bromwich deplasmanında varlık gösteremedi.

Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçta Bayern Münih’ten 10 gol yiyerek elenen Arsenal, ligde de fire veriyor. West Bromwich deplasmanına çıkan Londra temsilcisi, 3-1 yenildi.

Ev sahibi takımın gollerini Craig Dawson (2) ile Hal Robson-Kanu kaydetti. Arsenal’ın tek golü 15. dakikada Alexis Sanchez’den geldi.

Arsenal bu skorla 50 puanda kaldı. West Bromwich ise 43 puana yükseldi. Arsenal, son 1 ayda oynadığı 6 resmi maçın, sadece ikisini kazandı.

İngiltere Premier Lig’de Arsenal bir sonraki maçını evinde Manchester City ile oynayacak. West Bromwich ise Manchester United deplasmanına gidecek.