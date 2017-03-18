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Arsenal’a bir darbe de West Brom’dan

İngiltere Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi potasında kalmak isteyen Arsenal, West Bromwich deplasmanında varlık gösteremedi.
17:3418 Mart 2017
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Arsenal’a bir darbe de West Brom’dan

Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçta Bayern Münih’ten 10 gol yiyerek elenen Arsenal, ligde de fire veriyor. West Bromwich deplasmanına çıkan Londra temsilcisi, 3-1 yenildi.

Ev sahibi takımın gollerini Craig Dawson (2) ile Hal Robson-Kanu kaydetti. Arsenal’ın tek golü 15. dakikada Alexis Sanchez’den geldi.

Arsenal bu skorla 50 puanda kaldı. West Bromwich ise 43 puana yükseldi. Arsenal, son 1 ayda oynadığı 6 resmi maçın, sadece ikisini kazandı.

İngiltere Premier Lig’de Arsenal bir sonraki maçını evinde Manchester City ile oynayacak. West Bromwich ise Manchester United deplasmanına gidecek.

Etiketler
arsenal ingiltere premier lig West Bromwich
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