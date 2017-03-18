Balıkesirspor 3-3 Mersin İdmanyurdu / Maç özeti

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Balıkesirspor sahasında Mersin İdmanyurdu ile karşılaştı. Maç 3-3 berabere sona erdi.

TFF 1. Lig’de play off’a kalma hesapları yapan Balıkesirspor ile küme düşmeme mücadelesi veren Mersin İdmanyurdu’nun karşılaşması nefesleri kesti. Gol düellosu şeklinde geçen maçta ilk yarıyı 3-0 geride kapatan ev sahibi Balıkesirspor, son 19 dakikaya 3 gol sığdırarak mağlubiyetten kurtuldu: 3-3.

Balıkesirspor 3-3 Mersin İdmanyurdu

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx) , Kamil Çetin (xx), Gökmen Baltacı (xx)

BALIKESİRSPOR: Atilla (xx)- Okan (xxx), Cüneyt (xx), İshak (xx), Bülent (xx), Mehmet (x) (Dk.60 Doğa xxx), Eray (xxx), Foxi (xxx), Nizamettin (xx), Burak (xx), Abdulkadir (xx)

MERSİN İDMANYURDU: Mihaylov (xxx)- Abdulkadir (xx), Mitrovic (xx), Gökhan (xxx) (Dk.67 Mehmet Enes xx), Serol (xx), Hakan (xx), Nurullah (xx), Güven (xx) (Dk.60 Tolga xx), Emrah (xx), Tita (xxx) (Dk.72 Tekin x), Pedriel (xxx)

GOLLER: Dk.26 Gökhan, Dk 34 Pedriel, Dk.45 Tita (Mersin İdmanyurdu), Dk.71 Doğa, Dk.84 (penaltı) İshak, Dk.90+3 Foxi (Balıkesirspor)

KIRMIZI KART: Dk.73 Emrah (Mersin İdmanyurdu)

SARI KARTLAR: Cüneyt (Balıkesirspor), Gökhan, Serol (Mersin İdmanyurdu)

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada Mersin gol perdesini açtı. Tita’nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Gökhan kafayla ağları havalandırdı: 0-1.

34. dakikada Mersin İdmanlyurdu farkı 2’ye çıkardı. Tita’nın soldan yaptığı ortada Güven’den seken top Pedriel’in önünde kaldı. Pedriel’in yerden vuruşunda top bir kez daha filelerle buluştu: 0-2.

45. dakikada Mersin golleri üçledi. Serol’un soldan ortasında Tita vole ile mükemmel bir gole imza attı: 0-3.

57. dakikada Burak’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdulkadir’in şutu kaleciden döndü.

71. dakikada Balıkesirspor farkı 2’ye indirdi. Burak’ın vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Doğa topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

84. dakikada kırmızı beyazlı ekip penaltıdan ağları havalandırdı. Okan’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan İshak takımını umutlandıran golü attı: 2-3.

90. dakikada Nizamettin’in köşeye giden şutunda kaleci Mihaylov topu son anda çeldi.

90+3. dakikada Balıkesirspor beraberlik golünü buldu. Okan’ın ortasında Mersin İdmanyurdu ceza sahası içinde oluşan karombolde topa son dokunan Foxi skoru ilan eden isim oldu: 3-3.