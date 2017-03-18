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Bogdanovic’in son durumu

Fenerbahçe Kulübü, Brose Bamberg maçında sakatlanan Bogdan Bogdanovic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
14:3518 Mart 2017
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Bogdanovic’in son durumu

Fenerbahçe’nin Brose Bamberg ile oynadığı maçta sakatlanan Bogdan Bogdanovic’in sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yıldız basketbolcunun 48 saat daha gözlem altında tutulacağı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

“16 Mart Perşembe günü oynanan Brose Bamberg-Fenerbahçe maçında sakatlanan oyuncumuz Bogdan Bogdanovic'in ilk sağlık taramaları tamamlanmıştır.

Sporcumuzun çekilen MR'ı sonrası yapılan ilk kontrollerde, oyuncumuzun sağ ayak bileğinde ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Bununla birlikte; oyuncumuzun ayak bileğindeki ağrıları devam etmektedir. Sporcumuzun detaylı sağlık taramaları, önümüzdeki 48 saat boyunca devam edecek ve elde edilen sonuçlara göre durumu gözlem altında tutularak forma giyebileceği tarihe karar verilecektir.”

Etiketler
Bogdanovic Fenerbahçe
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