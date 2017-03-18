Bogdanovic’in son durumu

Fenerbahçe Kulübü, Brose Bamberg maçında sakatlanan Bogdan Bogdanovic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe’nin Brose Bamberg ile oynadığı maçta sakatlanan Bogdan Bogdanovic’in sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yıldız basketbolcunun 48 saat daha gözlem altında tutulacağı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

“16 Mart Perşembe günü oynanan Brose Bamberg-Fenerbahçe maçında sakatlanan oyuncumuz Bogdan Bogdanovic'in ilk sağlık taramaları tamamlanmıştır.

Sporcumuzun çekilen MR'ı sonrası yapılan ilk kontrollerde, oyuncumuzun sağ ayak bileğinde ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Bununla birlikte; oyuncumuzun ayak bileğindeki ağrıları devam etmektedir. Sporcumuzun detaylı sağlık taramaları, önümüzdeki 48 saat boyunca devam edecek ve elde edilen sonuçlara göre durumu gözlem altında tutularak forma giyebileceği tarihe karar verilecektir.”