Boluspor 4-1 Giresunspor / Maç özeti

TFF 1. Ligi'nde Boluspor, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 1. Ligi’in 25. haftasında Fuat Çapa Boluspor, Bolu Atatürk Stadı’nda Giresunspor’u evinde konuk etti. Boluspor, play off için oldukça kritik olan maçta Giresunspor’u 4-1 mağlup yendi. Bu sonucun ardından Boluspor, puanını 35’e çıkarttı ve 7. sırada yer aldı. Giresunspor ise 40 puanla 4. sırada kaldı.

Boluspor 4-1 Giresunspor

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Cumhur Altay (xxx), Mehmet Salim Mazlum (xxx

BOLUSPOR: Melih (xxx)- Renato (xx), Alim (xxx) (Dk.81 Kadir), Abdülkadir (xx) (Dk.46 Özgür İleri xx), Furkan (xx), Guido (xxx), Hakan (xx) (Dk.59 Cengiz x), Yusuf Emre (xxx), Jansen (xxx), Dos Santos (xxx), Musa (xxx)

GİRESUNSPOR: Eser (x)- Berkan (xx), Özgür Yılmaz (x), Onur (x), Hüsamettin (x), Dimitriadis (x) (Dk.73 Lopes x), Nascimento (xx), Recep (xx), Volkan (x) (Dk.46 Dilaver xx), İsaac (x) (Dk.46 Abwo x), Özgür Can (x)

GOLLER: Dk.19 (kendi kalesine) Özgür Yılmaz, Dk.44, Dk.82 Dos Santos, Dk.51 Yusuf Emre (Boluspor), Dk.45 Nascimento (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Dos Santos, Renato, Özgür İleri (Boluspor) Özgür Can (Giresunspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Boluspor atağınad Yusuf Emre sol çaprazdan ceza sahasına girerek ortaya çevirdi, Giresunspor’da Özgür Yılmaz ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

34. dakikada sağdan ceza sahasına giren Jansen ortaya çevirdi, Guido topa dokunamadı.

36. dakikada defansın arkasına sarkan Özgür Can, ceza sahasına girdi, defans yatarak topu önledi.

37. dikakada Jansen sağdan ceza sahasına girerek ortaya çevirdi, Guido topa vurmak yerine üzerinden atlayınca defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

40. dakikada Dimitriadis, ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert vurdu, kaleci gole izin vermedi.

44. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Dos Santos’un önünde kaldı. Santos, sert vurdu top ağlara gitti: 2-0.

45. dakikada Recep köşe vuruşunu kullandı. Nascimento, diziyle gelişine vurdu top ağlarla buluştu: 2-1. İlk yarı sonucu 2-1.

51. dakikada Yusuf Emre soldan ceza sahasına ortaladı, kaleci Eser’in bacaklarının arasından geçen top ağlarla buluştu: 3-1.

65. dakikada Dilaver, serbest atışta direk kaleye vurdu, kaleci son anda topu kornere çeldi.

68. dakikada Dos Santos soldan arka direğe ortaladı, topa dokunan olmadı.

70. dakikada Dilaver sağdan ortaya çevirdi, Özgür Can’ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

82. dakikada Kadir’in pasıyla soldan çizgiye inen Musa ceza sahası ön çizgisine çıkardı, Dos Santos sert vurdu top ağlara gitti: 4-1. Karşılaşma Boluspor’un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.