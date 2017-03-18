Bülent Uygun: Sıkıntılar yaşıyoruz

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımına güvendiğini söyleyerek, “Kazanmaya devam ettikçe kümede kalacağız” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'a konuk olan Gaziantepspor, maçtan 4-3 galip ayrıldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Takım halinde kazanmak için, takım oyunu oynayarak uygulamaya çalıştık. Oyunu 2 bölüm değerlendirmek gerekiyor. Yediğimiz golleri hatalarımızdan yedik. İkinci yarıda değişik bir taktikle kazanmayı hedefledik ve öyle de oldu. Kazandığımız için çok mutluyuz. Takım halinde sıkıntılar yaşıyoruz. Ben takımıma inanmış durumdayım. Taraftarımız da bize inansın. Kazanmaya devam ettikçe Gaziantepspor kümede kalacaktır” diye konuştu.