Can Cangök oyuncularına teşekkür etti

Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, 3-3 berabere kaldıkları Mersin İdmanyurdu maçının ardından açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig’in 25. haftasında 3-3 berabere biten Balıkesirspor-Mersin İdmanyurdu maçının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, ilk yarı 3-0 mağlup oldukları maçı ikinci yarı 3-3 berabere getirmenin kolay olmadığını dile getirerek, “İlk yarı top bizdeydi ama üçüncü bölgede bilhassa birbirimizden çok kopuk oynadık ve gol pozisyonları bulmakta zorlandık. Biraz yüksek toplarla oynadık. Oyuncularıma sonsuz teşekkür ediyorum. 3-0’dan sonra bu oyundan kalkmak kolay değil. Geri dönüşü yaptılar” dedi.

İkinci yarı golü daha erken bulmaları durumunda farklı işler yapabileceklerini söyleyen Cangök, “Karşımızda da tecrübeli bir takım var. Yeni yönetim değişmiş, son altı maçını kaybetmemiş. Kimseyi hafife alacak bir durum yok. Bize yakışmayan goller yedik. Birazcık bugün ilk yarıya isteksiz başladık. Çocukların kafalarını kaldırmak için devre arası çok uğraştık. Mersin takımı ilk yarıyı burada 3-0 bitirmemeliydi. Üst taraflardaki iddiamızı sonuna kadar devam ettireceğiz” dedi.

Mersin İdmanyurdu tarafı

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Levent Eriş ise takımının öne geçtikten sonra geriye yaslanma problemi yaşadıklarını söyledi.

İlk devre buldukları 3 golle iyi bir oyun sergilediklerini belirten Eriş, “İkinci devrede nasıl durulması gerektiğini maalesef ki gösteremedik. Buradan 3-0 gibi bir skoru yakaladıktan maçın 3-3 dönmesi çok üzücü. Can havliyle burada mücadele eden takımımız var. Kırmızı kart yedik. Orta sahada en çok koşan oyuncumuzu kaybettik. Ve daha çok geriye yaslanmaya başladık” dedi.

Takıma geleli 2 hafta olduğunu söyleyen Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Levent Eriş, “2 haftadan beri çırpındığım tek şey var. Biz öne geçeriz eyvallah. Öne geçtikten sonra geriye yaslanma adına maalesef ki problem yaşayan bir takımız. Bu hastalığımızı geçen hafta da söylemiştim. Bunu çözmenin mücadelesini veriyoruz ama geçmişten gelen bazı alışkanlıklar var. Bu sıkıntıları atlamak elbetteki kolay değil. Biz takımımıza güveniyoruz. Daha çok maçlar ve puanlar kazanacağımızı düşünüyorum. Biz ligde kalmanın mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.