Adanaspor 2-1 Akhisar Belediyespor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adanaspor, evinde Akhisar Belediyespor'u 2-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig’de Adanaspor, evinde Akhisar Belediyespor’u konuk etti. Çekişmeli geçen mücadeleyi Adanaspor 2-1 kazandı.

Turuncu beyazlıların gollerini 4. dakikada Magaye Gueye ve 64’te Ahmet Dereli kaydetti. Konuk takımın tek golü 33. dakikada Mustafa Yumlu’dan geldi.

Adanaspor bu skorla 20 puana yükselirken, Akhisar Belediyespor 20 puanda kaldı. Akdeniz ekibi üst üste 5 maçlık yenilgi serisinin ardından rahat bir nefes aldı.

Süper Lig’de Adanaspor bir sonraki hafta deplasmanda Galatasaray ile oynayacak. Akhisar takımı ise evinde Başakşehir’i konuk edecek.

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